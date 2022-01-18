دراجي: صلاح ومحرز خائفان من الإصابة.. وكيروش ظلم أفشة

أوباميانغ يرد على الشائعات “التأديبية”

كسر بيير إيميريك أوباميانغ صمته بعد قرار عودته لآرسنال وعدم المشاركة مع الغابون في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. وأصيب المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا بفيروس كورونا، قبل وقت قصير من انضمامه إلى منتخب بلاده في الكاميرون ولم يخض أول مباراتين مع الغابون أمام جزر القمر وغانا.

وزعم اتحاد الكرة الغابوني أنه اكتشف مشاكل في القلب عندما أجرى فحصا لأوباميانغ الجمعة الماضي، لكن اللاعب أكد لفريق آرسنال الطبي أنه بخير ويتدرب بشكل طبيعي. وسيعود أوباميانغ الآن إلى ملعب كولني التدريبي الخاص بآرسنال، لإجراء الاختبارات، والأمر نفسه ينطبق على مواطنه ولاعب نيس، ماريو ليمينا الذي أصيب أيضا بالفيروس.

وسرعان ما بدأت شائعات تدور على وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن الثنائي تورط في قضية تأديبية. واضطر أوباميانغ، للجوء إلى حسابه الشخصي بمنصة “تويتر”، من أجل دحض هذه الشائعات، وقال في تغريدة: “لدينا مشاكل معقدة بالفعل لحلها، وقبل كل شيء علينا الاهتمام بصحتنا، علاوة على ذلك، هناك هذه الشائعات الكاذبة التي لن أستعرضها، وأتمنى بصدق أن يذهب منتخبنا إلى أبعد نقطة ممكنة”. كما أعاد مهاجم آرسنال، نشر تغريدة لزميله ليمينا حول الأمر، وقال: “لا أريد إطعام الأكاذيب التي تسعى إلى الأذى، ولا علاقة لي بها، أنا أتألم لفريقي الوطني الذي يحيط به الكذابون بحثا عن ضجة.. حظا سعيدا لكم في بقية المسابقة وتشكيلات المنتخب الوطني في المستقبل.. بعيد عن عيني ولكن قريب من قلبي”.

النصر يحتفي بهداف أمم إفريقيا

احتفى نادي النصر السعودي، بمهاجمه الكاميروني، فينسنت أبو بكر، الذي قاد فريقه للتأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا. ويتصدر أبو بكر قائمة هدافي البطولة حتى الآن، بتسجله 5 أهداف. وتغنى النصر بأبو بكر، ونشر صورة له عبر حسابه على “تويتر”، وكتب: “تربع على صدارة هدافي إفريقيا، وصعد بمنتخب بلاده إلى دور الـ16.. هذا هو نجمنا فينسنت أبو بكر”. وتأهل المنتخب الكاميروني إلى ثمن نهائي الكان، كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط. وتغلب الأسود في الجولة الأولى على بوركينا فاسو بثنائية نظيفة لأبو بكر، وفي الجولة الثانية، اكتسح نظيره الإثيوبي برباعية، سجل خلالها أبو بكر ثنائية أيضا. وتعادل الكاميرون في الجولة الثالثة مع الرأس الأحضر، بهدف لكل فريق، جاء بإمضاء أبو بكر أيضا.

تعادل الكاميرون وكاب فيردي يمنح الوصافة لبوركينا فاسو

اختتم منتخب الكاميرون مشواره في دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية، التي يستضيفها، بتعادل إيجابي (1-1) أمام كاب فيردي، ليبلغ ثمن نهائي البطولة من الصدارة.

وتأهلت بوركينا فاسو من مركز الوصيف، بتعادلها بنفس النتيجة أمام إثيوبيا، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى. وعلى ملعب (بول بيا) في ياوندي، تقدم أصحاب الأرض أولا في النتيجة في الدقيقة 39 بقدم القائد وهداف البطولة فينسنت أبو بكر من تسديدة يسارية قوية من داخل المنطقة مرت على يسار حارس الرأس الأخضر داخل الشباك، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف يتربع بها على عرش هدافي البطولة. وفي الدقيقة 53، أدرك الرأس الأخضر التعادل بهدف رائع سجله جاري رودريجيز بكعب القدم. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، كان التعادل الإيجابي بنفس النتيجة أيضا هو سيد الموقف بين بوكرينا فاسو وإثيوبيا على ملعب (بافوسام).

بهاتين النتيجتين، تبلغ “الأسود غير المروضة” ثمن النهائي في صدارة المجموعة بسبع نقاط، وترافقها بوركينا فاسو مباشرة من مركز الوصيف بأربع نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة أمام الرأس الأخضر، حيث انتهت مواجهتهما بفوز بوركينا فاسو بهدف نظييف، الذي سينتظر تحديد مصيره من أفضل ثوالث بنهاية هذا الدور في جميع المجموعات. بهذا، سيلتقي أصحاب الأرض في دور الـ16 مع أفضل ثالث في المجموعات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، الإثنين المقبل، على ملعب (أوليمبي). وتواجه بوركينا فاسو الأحد المقبل، وصيف المجموعة الثالثة، وسيكون بين (المغرب أو غانا أو الغابون).

دراجي: صلاح ومحرز خائفان من الإصابة.. وكيروش ظلم أفشة

قال المعلق الجزائري حفيظ دراجي، إن بطولة أمم أفريقيا قد تشهد مفاجأة بتتويج منتخب خارج دائرة المرشحين للقب. وأضاف دراجي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت “منتخب الجزائر متأثر نفسيًا، بسبب عدم تمكنه من هزالشباك حتى الآن”. وتابع “عندما يسجل المنتخب الجزائري، يفرض شخصيته على اللقاء، نتائج الفريق في الكان ليست معيارًا لتحديد فرص التأهل للمونديال”. ونوه “نسخة الكاميرون مختلفة وغريبة من حيث الأجواء ودرجة الحرارة المرتفعة وأرضية الملاعب السيئة”. ولفت “منتخب الجزائر يحتاج إلى إحلال وتجديد في صفوفه، ولكن عقب الوصول إلى كأس العالم، وليس في الوقت الحالي”. وزاد “كارلوس كيروش مدرب الفراعنة، يحتاج إلى دعم ومساندة الجماهير والإعلام في مصر، نتائج المنتخبات الكبرى مثل تونس والجزائر ومصر ليست جيدة في البطولة”.

وكشف “كيروش ظلم أفشة بعدم ضمه إلى قائمة مصر في الكان. من الصعب أن يؤدي محمد صلاح ورياض محرز بنفس المستوى الذي يقدمه الثنائي مع ليفربول ومانشستر سيتي”. وقال دراجي “الثنائي يتدرب يوميًا مع عناصر على أفضل مستوى في الريدز والمان سيتي، والأجواء والملاعب في أوروبا أكثر من رائعة”. وأتم “صلاح يتخوف على قدمه مثل رياض محرز، الثنائي يخشى الالتحامات.

نبيل معلول: هذا الانتصار هو بداية الكان

أعرب علي معلول، نجم منتخب تونس، عن سعادته بالفوز أمام منتخب موريتانيا (4-0)، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.

وقال معلول، في تصريح للصحفيين: “حققنا نتيجة طيبة اليوم، وعلينا أن نبني عليها، لأنه تنتظرنا مباراة مهمة ضد جامبيا، ولا سبيل لنا سوى الفوز لضمان التأهل”.

وأضاف: “لم ندخل البطولة بشكل جيد، وتلقينا هزيمة أمام مالي، وانتصار أعتبره انطلاقتنا الحقيقية في الكان”. وزاد: “لابد أن أشير إلى أنه ليس هناك منتخب سهل في إفريقيا، أو منتخب يمكن أن تفوز عليه وأنت دون المستوى”.

وتابع: “علينا أن نحترم كل المنافسين في كل المقابلات التي سنخوضها”. وواصل: “نأمل أن يشفى لاعبونا من كورونا وينضم الجميع للمجموعة، لأننا في حاجة لخدمات كل اللاعبين”. وختم: “سنواصل المسيرة بثبات، وعلينا أن نبقي أرجلنا على الأرض، ونواصل العمل للذهاب بعيدا في البطولة”.

الخزري يرتقي لوصافة هدافي تونس التاريخيين

سجّل وهبي الخزري، قائد منتخب تونس، ثنائية في الفوز على موريتانيا (4-0)، ليرفع سجله إلى 23 هدفا مع نسور قرطاج.

وفاز المنتخب التونسي برباعية نظيفة على نظيره الموريتاني، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون. وارتقى الخزري للمركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب عبر التاريخ، بعدما تجاوز المهاجم سيلفا دو سانتوس. وأصبح الخزري على بعد 13 هدفا من عصام جمعة، الهداف التاريخي لنسور قرطاج، الذي سجل 36 هدفا في 84 مباراة دولية. وقال قائد المنتخب في الكان، إن الهدف الثاني أعجبه، لأنه ثمار عمل جماعي مع معلول وغيلان الشعلالي. وعن طريقة احتفاله بعد التسجيل، علق: “وعدت ابني أنني سأقوم بتلك الحركة بعد التسجيل، وكانت موجهة له، ولم تكن رسالة لأي كان”.

وختم: “مباراة جامبيا في الجولة الثالثة ستكون صعبة ومعقدة، علينا أن نبدأ من الغد الإعداد لها، حتى نفوز ونحسم ورقة التأهل للدور المقبل”.

محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، منذ قليل ترتيب النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول في جوائز “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وتنافس محمد صلاح مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ. واحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة جوائز “ذا بيست” لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، والتي فاز بها روبرت ليفاندوفسكي، وجاء في المركز الثاني ليونيل ميسي. وخلال الفترة بين 8 أكتوبر 2020 وحتى 7 أوت 2021، شارك محمد صلاح في 45 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 26 هدفًا وصنع 6 أهداف. وصنع محمد صلاح 56 فرصة من ضمنهم 12 فرصة محققة، وحصل على أفضل لاعب في 4 مباريات. وأصبح محمد صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر في جميع المسابقات في خمسة مواسم متتالية، منذ إيان راش. ولعب محمد صلاح دورًا في إنهاء ليفربول الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، ومن ثم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. كما سجل محمد صلاح ثلاثة أهداف في أربع مباريات مع منتخب مصر، حيث تصدر الفراعنة مجموعتهم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022.

السنغالي ميندى يتوج بجائزة أفضل حارس بالعالم 2021

توج إدوارد ميندى حارس منتخب السنغال وفريق تشيلسي الإنجليزى، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2021 والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم، وذلك خلال الحفل السنوى لتوزيع جوائز الأفضل في العالم ” The Best” والمقام حاليا في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية. ونجح ميندى فى التتويج بالجائزة بعدما تفوق على الثنائى: جيانلويجي دوناروما حارس منتخب إيطاليا ونادى باريس سان جيرمان، ومانويل نوير حارس منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونخ. ويمنح الفيفا جوائز “ذا بيست” سنويا لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب لفرق الرجال والسيدات، وأفضل حارس وحارسة، وجائزة اللعب النظيف، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، وجائزة أفضل جمهور، حيث يتم منح الجوائز في كل فئة، عن الإنجازات التي تحققت خلال موسم 2020/2021.

وكان “فيفا” كشف في وقت سابق عن القائمة النهائية التى تتنافس على جائزة أفضل لاعب فى العالم عن 2021 والتي ضمت النجم المصرى محمد صلاح، الأرجنتينى ليونيل ميسي، والنجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى بعدما كانت القائمة الأولية تضم 11 لاعبا تنافسوا لدخول القائمة النهائية. وينافس النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا للمرة الثانية في مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك بعد أن دخل القائمة النهائية مؤخرا. وكان محمد صلاح جاء في المركز الثالث بترتيب جائزة “ذا بيست” لعام 2018 خلف الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

مدرب المغرب: حزين بسبب بدر بانون وأتمنى عودته سريعاً

أبدى وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، حزنه بسبب غياب مدافع النادي الأهلي ومنتخب أسود الأطلسي بدر بانون عن المباريات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021. وقال خليلوزيتش “الآن ننتظر نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له على مستوى القلب، وأتمنى أن يعود سريعاً ليعزز صفوفنا”. وأضاف، “هو لاعب بإمكانيات مهمة للغاية، نحن حزينون وهو كذلك، من جانبنا نُحاول مُساندته في هذه الظروف “. وتابع مدرب الأسود بأن مدافع الرجاء الرياضي سابقا، سيخضع إلى فحوصات طبية دقيقة من أجل معرفة مدى نوعية مضاعفات الفيروس التاجي، وأنه حاليا رفقة زملائه في المنتخب من أجل الرفع من معنوياته.

وواصل: “في التدريبات، كل اللاعبين يريدون إظهار مهاراتهم لكي يتم اختيارهم، للمشاركة في المقابلة وانه موجود مع اللاعبين للذهاب لأبعد نقطة في الكان”.

الكاف يعلن موعد قرعة الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، موعد قرعة الجولة الأخيرة والدور الحاسم فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عبر بيان رسمي، أعلن فيه قراره بإقامة قرعة الجولة النهائية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم السبت 22 يناير الجارى، فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشف كاف أيضاً عن موعد قرعة تصفيات الدور التمهيدى لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتى تقام الجمعة المقبل فى الخامسة الرابعة بتوقيت الجزائر. وسيتم بث القرعة على منصات كاف الرقمية ومن بينها قناته الرسمية على موقع يوتيوب. ويتم تقسيم الفرق العشرة المؤهلة بينها مصر، إلى مستويين بناءً على تصنيف فيفا الرسمي المنشور في نوفمبر 2021. وستلعب الفرق الخمسة الأعلى تصنيفًا ضد الفرق الخمسة الأقل تصنيفًا على أن تبلع مباراة الذهاب على أرض الأخيرة.

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة كتالي:

المستوى الأول: السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا

المستوى الثاني: مصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية

فيما ستشهد الجولة التمهيدية الفرق الـ 12 الأقل تصنيفًا، وسيتم تقسيمها إلى مستويين، ستلعب الفرق الستة ذات التصنيف الأعلى ضد الفرق الستة الأقل تصنيفًا بنفس الطريقة.

وبعدها سينضم الفائزون الستة في مجموع المباراتين إلى 42 فريقًا المصنفين في مرحلة المجموعات من التصفيات.

المستوى 1: ليسوتو، إيسواتيني، بوتسوانا، غامبيا، جنوب السودان، موريشيوس

المستوى 2: تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، الصومال، سيشيل، إريتريا.

3 منتخبات بالعلامة الكاملة فى أمم أفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية

اختتمت مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأحد بأربع مباريات، ضمن منافسات المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث استطاع 3 منتخبات فقط خلال فعاليات الكان تحقيق العلامة الكاملة والنقاط الست حتى الآن.

ونجح منتخب الكاميرون، صاحب الأرض والجمهور، فى تحقيق العلامة الكاملة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما فاز فى الجولتين على حساب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، وإثيوبيا بنتيجة 4-1 فى الجولة الثانية ليضمن التأهل للدور التالي من المسابقة القارية المقامة حالياً والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل.

ويتواجد منتخب الكاميرون على رأس المجموعة الأولى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث ينتظر مباراة مقبلة أمام الراس الأخضر.

واستطاع منتخب المغرب تحقيق العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام غانا وفاز بهدف قاتل، وأمام جزر القمر بهدفين نظيفين ليصبح ثاني المنتخبات التي ضمنت التأهل للدور التالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون

ويتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوزين وتسجيل 3 أهداف وعدم تلقيه أية اهداف حتى الآن. فيما نجحت نيجيريا فى تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بعد الفوز في مباراتين متتاليتين أمام مصر بهدف نظيف في الجولة الأولى، وعلى حساب السودان بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت في الجولة المنتهية. وسجل منتخب نيجيريا حتى الآن 4 أهداف وتلقى مرماه هدف واحد من انتصارين متتاليين.

بادرا سانجارى حارس مرمى كوت ديفوار يعلن وفاة والده

أعلن بادرا سانجارى، حارس مرمى منتخب كوت ديفوار، وفاة والده صباح بعدما تسبب بخطأ قاتل فى هدف التعادل لمنتخب سيراليون، فى الوقت بدل الضائع، ليحرم منتخب الأفيال من التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية ويؤجل الحسم حتى الجولة الأخيرة، عندما يصطدم الأفيال بمحاربى الصحراء الجزائر حامل اللقب. ونشر سانجارى، عبر الصفحة الرسمية على “فيس بوك”، “بحزن كبير، علمت أن والدى توفي ليلة، الإله برحمته أراد أن يعيده إلى جواره، على الرغم من الألم الناتج عن هذه الخسارة الكبيرة، سأقاتل فى الملعب لأجعله سعيدا من الأعلى، الموت لا يوقف الحب، ارقد في سلام يا والدي”.

وحرم حارس ساحل العاج منتخب بلاده من التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد ارتكابه خطأ فادحا في الثواني الأخيرة من المواجهة أمام سيراليون ضمن منافسات المجموعة الخامسة. عندما كان منتخب ساحل العاج متقدما 2-1، وهي النتيجة التي تضمن له تحقيق فوزه الثاني تواليا والصعود المبكر إلى ثمن النهائي، ولكنه في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ارتكب حارسه خطأ قاتلا عندما قرر الاحتفاظ بالكرة داخل الملعب خوفا من إعطاء المنافس ركلة ركنية من الممكن أن تسبب في خطورة.

وبعد أن أمسك الحارس الكرة، سقط أرضا بطريقة غريبة، وأفلتت على إثرها من يديه ليستفيد من الهدية منتخب سيراليون ويسجل هدف التعادل 2-2.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة كوت ديفوار ضد سيراليون بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب “جابوما”، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا. سجل أهداف المباراة سيباستيان هيلير، ونيكولاس بيبي في الدقيقتين 25 و56 على التوالي لصالح فريق كوت ديفوار، بينما جاءت أهداف سيراليون كالتالي موسى كمارا، والحج كمارا في الدقيقتين 55 و90.

حاليلوزيتش يكشف رأيه في تعيين سيكازوي لمباراة المغرب والغابون

عقد البوسني وحيد حاليلوزيتش، المدير الفني للمنتخب المغربي الأول، مؤتمراً صحافياً، قبل مواجهة منتخب الغابون، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

وعلق المسؤول الأول عن الجهاز التدريبي لمنتخب المغرب عن تعيين الزامبي، جياني سيكازوي، حكماً رئيسياً في غرفة تقنية الفيديو في اللقاء الذي سيجمع أسود الأطلس بمنتخب الفهود، الذي يقوده الموريتاني دحان بيدة كحكم ساحة، بمساعدة الليبي عطية مساعد والتنزاني فرانك كومبا. وتحدث حاليلوزيتش، حول تعيين سيكازوي، الذي كان بطل فضيحة مباراة تونس ومالي بعدما أعلن نهاية المباراة قبل وقتها القانوني، قائلاً: “اسمعوا لا أتحدث كثيراً عن التحكيم، لكنني شاهدت مباراته، ظهر واضحاً أنه كان يعاني من مشاكل صحية، أتأسف له كثيراً فكل إنسان يتعرض في فترة للضعف في مباراة شاهدها الكثير من الناس”.

وتابع وحيد “لا أعرف هذا الحكم جيداً من أجل الحكم عليه، أي حكم يرتكب خطأ في مباراة يتم إبعاده، عموماً عرفت من خلال تجربتي مع بطولة كأس أفريقيا حكاما أسوأ منه”.

نجم الرأس الأخضر يسحر جماهير “الكان” بهدف على طريقة ماجر

خطف النجم غاري رودريغيز مهاجم منتخب الرأس الأخضر الأضواء، بعدما سحر الجماهير الرياضية بهدفٍ عالمي في شباك منتخب الكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، ضمن منافسات دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية الحالية.

وتقدّم منتخب الكاميرون بنتيجة المواجهة، عبر قائده المخضرم، فينسيت أبو بكر، في الدقيقة الـ(39)، لينتفض بعدها في الشوط الثاني نجوم منتخب الرأس الأخضر، الذين بحثوا عن هدف التعادل، نتيجة سيطرتهم على منطقة العمليات.

واستطاع كيني روشا سانتوس قائد خط وسط منتخب الرأس الأخضر، ضرب التمركز الدفاعي لمنتخب الكاميرون، ليقرر إرسال تمريرة على طبق لزميله غاري رودريغيز، الذي قرر تقديم فاصل مهاري ساحر، جعل الجماهير تستعيد ما كان يفعله أسطورة منتخب الجزائر ونادي بورتو السابق، رابح ماجر.

وتمكّن غاري رودريغيز مهاجم الرأس الأخضر، من خداع مدافع وحارس منتخب الكاميرون، بعدما لعب الكرة بكعب قدمه، لتدخل شباك الفريق المنافس في الدقيقة الـ(53)، من عمر الشوط الثاني للمواجهة القوية.

يذكر أن غاري رودريغيز يعد أحد أبرز لاعبي منتخب الرأس الأخضر، بالإضافة إلى كونه مهاجماً أساسيا مع ناديه أولومبياكوس اليوناني، الذي انتقل إليه في “الميركاتو” الصيفي الماضي، وخاض معه 7 مواجهات في جميع البطولات.

الخزري يُسعد طفلاً تونسياً بكى لأجله بلقطة مميزة

خصّ نجم منتخب تونس، وهبي الخزري، أحد المشجعين بلفتة مميزة بعد انتصار منتخب “نسور قرطاج” على منافسه موريتانيا بأربعة أهداف من دون رد، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون.

وتعود أطوار القصّة إلى مباراة تونس ومالي في الجولة الافتتاحية للبطولة، إذ التقطت كاميرات راديو “إي آف آم” طفلاً تونسياً يبكي بكل حرقة على مدرجات ملعب “ليمبي”، بعد إضاعة الخزري ركلة جزاء، ما حرم منتخب بلاده من تعديل النتيجة وخسر في الأخير بهدف من دون رد.

وبعد نهاية لقاء موريتانيا ردّ الخزري الاعتبار لهذا الطفل الذي حضر مرة أخرى في الإستاد إلى جانب عائلته المقيمة في الكاميرون، وتوجّه وهبي إلى المدرجات وطلب من الأب أن يمدّه بابنه وسط سعادة غامرة للأخير.

وحضن الخزري الطفل الصغير المتيّم بحب المنتخب التونسي وأخذه بين ذراعيه وأهدى له قميصه الذي خاض به المباراة، وتفاعلت الجماهير التونسية بقوة مع هذه اللقطة التي بثّتها قناة “التاسعة” في برنامجها اليومي الخاص في كأس في أمم أفريقيا.

“الكاف” يدخل الحكمة موكسونغا تاريخ كأس أفريقيا بهذا القرار

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في بيان رسمي، عن تعيين الحكمة الرواندية سليمة موكسونغا لإدارة مواجهة في المسابقة القارية، المقامة حالية في الكاميرون ما يجعل صاحبة الـ(35 عاماً) تدخل تاريخ البطولة.

وكلّف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الحكمة الرواندية، سليمة موكسونغا، بإدارة المواجهة التي ستجمع بين منتخب غينيا ضد منتخب زيمبابوي، التي لعبت الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات في المسابقة القارية.

وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن طاقم تحكيم نسائياً سيدير مواجهة منتخب غينيا ضد منتخب زيمبابوي بشكل كامل، حيث ستكون الرواندية سليمة موكسونغا حكمة ساحة، فيما ستعاونها الكاميرونية كارين أتيمزابونغ، والمغربية فتيحة جيرمومي، في حين ستكون المغربية بشرى كربوبي مسؤولة عن تقنية الفيديو المساعد “فار”.

يذكر أن الرواندية سليمة موكسونغا، قد حضرت كحكم رابع في المواجهة التي جمعت بين منتخب غينيا ونظيره منتخب مالاوي في العاشر من شهر جانفي الحالي، ما جعلها أول امرأة تدخل ضمن طاقم تحكيم في تاريخ المسابقة القارية.

الاتحاد الأفريقي في بيان ناري: الفيفا لم يحترم الـ”كان”

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في بيان رسمي، أن نظيره الاتحاد الدولي “فيفا” لم يحترم المسابقة القارية، المقامة حالياً في الكاميرون، حتى السادس من شهر فيفري القادم، نتيجة إيقافه لنجم منتخب السنغال الغريب. وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: “العقوبة التي قام بتسليطها الفيفا، على بابي غاي لاعب منتخب السنغال، جاءت في وقت غير مناسب، بعدما حرمته من المشاركة في المباراة ضد غينيا، وتدل على عدم احترام الاتحاد الدولي للبطولة المقامة حالياً في الكاميرون”.

وتابع “لقد قام الأمين العام للاتحاد الأفريقي بمتابعة القضية مع المسؤولين في الفيفا، وأعرب لهم عن عدم رضاه على القرار بحق لاعب السنغال، خاصة طريقة إيقافه قبل ساعتين من انطلاق مواجهة حاسمة مع بلاده في البطولة القارية”.

وأوضح “أبدى الأمين العام للاتحاد الأفريقي فيرون موسينجو أومبا، استغرابه لدى مسؤولي الفيفا، بسبب قيامهم باتخاذ قرار بحق بابي غاي لاعب منتخب السنغال، مع أن الخلاف بين ناديي مرسيليا وواتفورد يعود إلى أكثر من عام”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد وجه خطاباً مباشراً إلى منتخب السنغال، يبلغه فيها بإيقاف بابي جاي عن خوض كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، بسبب خطأ إداري في صفقة انتقاله من واتفورد الإنكليزي إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي.

مُعلق غينيا الاستوائية يخطف الأنظار

خطف أحد المعلقين على مباراة المنتخب الجزائري وغينيا الاستوائية الأنظار بعد نهاية المباراة بفوز تاريخي وغال لمنتخب بلاده، إذ انتشرت لقطات لفرحة مؤثرة وهيستيرية في المدرجات والتي تداولتها الصحف الرياضية العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي. وظهر معلق منتخب غينيا الاستوائية في فيديو انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الرياضية وهو يرقص فرحاً بطريقة هيستيرية ومؤثرة، وذلك بعد تحقيق منتخب بلاده لفوز تاريخي وغير متوقع على منتخب الجزائر بهدف نظيف. وكان المعلق يرقص ويقفز من شدة الفرح ثم عانق أحد الأشخاص الذي كان يقف إلى جانبه في المنصة مكان تواجد الصحافيين والإعلاميين لتغطية المواجهة من منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، في لقطات مؤثرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة بعد نهاية المواجهة.