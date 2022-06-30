دراجي يتساءل: هل كان لجمال بلماضي دور في تراجع روراوة؟

تساءل الإعلامي حفيظ دراجي في مقال نشر مساء الأربعاء، عن دور المدرب الوطني جمال بلماضي، في تراجع محمد روراوة عن الترشّح لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وكتب دراجي في مقال على صحيفة “القدس العربي”، أنّ انسحاب روراوة فسح المجال للحديث عن “رفض جمال بلماضي للعمل مع الرئيس الأسبق للفاف، بتحريض من زطشي”.

وقال دراجي:”صحيح أن روراوة لم يعلن صراحة عن ترشّحه، حتى نتحدث عن انسحابه. لكن كل المؤشرات تحدثت عن نيّته في الترشح بطلب من أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتراجع”.

وتابع الإعلامي:”على هامش حفل افتتاح ألعاب المتوسط، نفى جمال بلماضي معارضته لأي مرشّح. ومع ذلك بقيت الشكوك تحوم حول تدخّله غير المباشر في تحديد اسم الرئيس القادم للاتحاد الجزائري، ومعارضة عودة محمد روراوة”.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الترشيحات في الفاف، عن قبول ملفَّي ترشُّح لرئاسة الاتحادية. لكلّ من جهيد زفزاف المدير الإداري الحالي، وعبد الحكيم سرار الرئيس السابق لناديي وفاق سطيف واتحاد الجزائر.