دراجي يرّد على “افتراءات” المشجعة المغربية

ردّ المعلق الرياضي الجزائري في شبكة “بي إن سبورتس”، حفيظ دراجي، على المحادثة الوهمية التي نسبت إليه، من إحدى الفتيات المغربيات، والتي تدخل في سياق تحامل الذباب المغربي على المعلق الجزائري.

وكتب دراجي، عبر حسابه في موقع “توتير”، في رده على المنشور المنسوب إليه، قائلا: “يتم على تويتر تداول محادثة وهمية بيني وبين إحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي”.

وتابع دراجي: ” وعند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

واتهمت المشجعة المغربية، حفيظ دراجي بالسب واشتم، وهي أمور، تدخل في إطار الهجمة التي يتعرض لها المعلق الجزائري، منذ مدة من قبل الذباب المغربي.