دراجي يعلّق على اختيار عدلي لمنتخب “الديوك”

تحدث المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عن اختيار لاعب نادي ميلان، ياسين عدلي، للمنتخب الفرنسي.

وعلّق حفيظ دراجي في مقطع فيديو، نشره على صفحته الرسمية على “فايسبوك” على قرار ياسين عدلي.

وقال دراجي: “كان واضح من زمان أن خيار عدلي كان متوجها لفرنسا.. قبل كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، تجدد الاتصال بين بلماضي وعدلي، وجدّد رفضه المبطن، ورغبته حسب تصريحاته أنه يريد اللعب في المستوى العالي”.

وأضاف المعلّق بقنوات “بين سبورت”: “من حق ياسين عدلي أن يختار اللعب لفرنسا، لكن عليه أن يدرك أن الجزائر لن تكون خيارا بديلا إذا لم يتم استدعاءه للالتحاق بمنتخب الديكة”.

وتابع دراجي: ” عدلي يحمل جنسيتين ومن حقه الاختيار، ويجب الإشارة إلى أنه لعب حوالي 47 مباراة مع المنتخبات الشبانية لمنتخب فرنسا، ومن الطبيعي أن يستمر مع منتخب فرنسا إذا أتيحت له الفرصة”.

وختم: “ولكن من حقنا، وطبيعي جدا أن نقول يجب أن لا تكون الجزائر خيارا ثانيا للاعبين، ويقال عندها بأنه خيار القلب، الجزائر يجب أن تكون الخيار الأول، وإلا فلا، بالتوفيق لعدلي إذا استدعي للمنتخب الفرنسي..”.