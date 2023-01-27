دراجي يكشف حقائق جديدة حول قضية عضو الكاف المتهم بالتحرش
كشف الإعلامي الرياضي حفيظ دراجي حقائق جديدة حول قضية الصحفي البنيني وعضو الكاف “فيليكس بيبيريبي”المتهم بالتحرش.
وقال دراجي في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر”يبدو أن الصحفي البينيني”فيليكس بيبيريبي” المعاقب من طرف الكاف لمدة 5 سنوات (دون تحقيق) بسبب قضية “تحرش” خلال شان الجزائر، ذهب ضحية تحرش من نوع خاص لأنه أبدى إعجابه بالتنظيم الجزائري الرائع، وأمله في فوز الجزائر بتنظيم الكان، وهي الجريمة التي لا يمكن التسامح معها في نظر “الخاوة”.”
يبدو أن الصحفي البينيني”فيليكس بيبيريبي” المعاقب من طرف الكاف لمدة 5 سنوات (دون تحقيق) بسبب قضية “تحرش”خلال شان الجزائر، ذهب ضحية تحرش من نوع خاص لأنه أبدى إعجابه بالتنظيم الجزائري الرائع ، و أمله في فوز الجزائر بتنظيم الكان، وهي الجريمة التي لا يمكن التسامح معها في نظر “الخاوة” pic.twitter.com/A0Vu6Z3Qnk
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 26, 2023
وأضاف حفيظ دراجي قائلا في تغريدة أخرى: “مصادر من لجنة التنظيم نفت تهمة التحرش، أمن الفندق والأمن العام في قسنطينة لم يتلقيا أية شكوى من الضحية المزعومة، والقضية وما فيها أن الصحفي عبر عن رأيه وأمله”.
وتابع قائلا: “خذوا الشان والكان وكأس العالم أذا شئتم، واتركوا الجزائر وشأنها، ولا تعبثوا بشرف النساء، وكرامة الرجال من فضلكم”.
مصادر من لجنة التنظيم نفت تهمة التحرش، أمن الفندق والأمن العام في قسنطينة لم يتلقيا أية شكوى من الضحية المزعومة، و القضية وما فيها أن الصحفي عبر عن رأيه وأمله.
خذوا الشان والكان وكأس العالم أذا شئتم ، واتركوا الجزائر و شأنها ، ولا تعبثوا بشرف النساء، وكرامة الرجال من فضلكم
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) January 26, 2023