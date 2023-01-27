دراجي يكشف حقائق جديدة حول قضية عضو الكاف المتهم بالتحرش

كشف الإعلامي الرياضي حفيظ دراجي حقائق جديدة حول قضية الصحفي البنيني وعضو الكاف “فيليكس بيبيريبي”المتهم بالتحرش.

وقال دراجي في تغريدة له على صفحته الرسمية عبر تويتر”يبدو أن الصحفي البينيني”فيليكس بيبيريبي” المعاقب من طرف الكاف لمدة 5 سنوات (دون تحقيق) بسبب قضية “تحرش” خلال شان الجزائر، ذهب ضحية تحرش من نوع خاص لأنه أبدى إعجابه بالتنظيم الجزائري الرائع، وأمله في فوز الجزائر بتنظيم الكان، وهي الجريمة التي لا يمكن التسامح معها في نظر “الخاوة”.”

وأضاف حفيظ دراجي قائلا في تغريدة أخرى: “مصادر من لجنة التنظيم نفت تهمة التحرش، أمن الفندق والأمن العام في قسنطينة لم يتلقيا أية شكوى من الضحية المزعومة، والقضية وما فيها أن الصحفي عبر عن رأيه وأمله”.

وتابع قائلا: “خذوا الشان والكان وكأس العالم أذا شئتم، واتركوا الجزائر وشأنها، ولا تعبثوا بشرف النساء، وكرامة الرجال من فضلكم”.