دراجي يكشف عن عرض جزائري للمغرب أيده أنفنتينو وموتسيبي ورفضته الرباط

كشف الإعلامي الرياضي حفيظ دراجي، الجمعة، تفاصيل جديدة حول قضية مشاركة المنتخب المغربي في شان الجزائر، تخص مقترح جزائري لسلطات الرباط والذي أيده رئيسا الفيفا جياني أنفنتينو والكاف باتريس موتسيبي، بالتنقل عبر شركة طيران أخرى إلى قسنطينة.

ونشر دراجي على صفحته بموقع فيسبوك تعليقا جاء فيه: للأسف.. تشبث مسؤولي كرة القدم في المغرب بقرار السفر بواسطة الطيران المغربي المحظور فوق الأجواء الجزائرية، حرم لاعبيهم المحليين من المشاركة في البطولة الافريقية المقررة في الجزائر، وفوت عليهم فرصة تسجيل نقاط على حساب الطرف الجزائري ، وكسب تعاطف الناس ..”.

وأضاف: كان بالإمكان الدخول عبر تونس مثلما فعلت من قبل بعثة المغرب المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط.. كان بالإمكان قبول المقترح الجزائري الذي نقله رئيس الكاف إلى الطرف المغربي بالسماح له بالتنقل مباشرة من الرباط إلى الجزائر بواسطة طيران أخر غير محظور، وهو المقترح الذي أيده إينفانتينو البارحة.

وحسب دراجي: الطرف المغربي مارس حقه في المشاركة من عدمها، لكنه تلاعب بمشاعر لاعبيه والجماهير المغربية عندما حاول إلى غاية صبيحة اليوم (الجمعة) فرض منطقه على الجزائر لتحقيق انتصار دبلوماسي (وهمي) بكسر الحظر، تفطن له الجانب الجزائري الذي لا يقبل المساومة على مواقفه ومبادئه مهما كلفه ذلك”.

دراجي: هذا رد الكاف على الجامعة المغربية

وسابقا كشف دراجي تفاصيل رد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الطلب الذي تقدمت به الجامعة المغربية، للحصول على ترخيص لرحلة مباشرة من الرباط إلى قسنطينة.

وقال دراجي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طالب المغرب بالسفر إلى الجزائر عبر اسبانيا موريتانيا أو تونس، لكنه أصر على كسر الحظر المفروض على الطيران المغربي والإسرائيلي بقرار سيادي من طرف الجزائر”.

وأضاف: “رفض المغرب المشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين بسبب إصراره على عبور الأجواء الجزائرية المغلقة مباشرة من المغرب”.

وقالت الجامعة المغربية في بيان لها الخميس، إنها لم تحصل على الترخيص النهائي من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية في رحلة مباشرة.

الجامعة المغربية تصدر بيانا حول شان الجزائر

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الخميس بيانا حول كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستنطلق هذا الجمعة في الجزائر.

وقالت الجامعة المغربية في بيانها: “تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى أطوارها بالجزائر، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين”.

وأضافت الجامعة المغربية: ” وتعذر على المنتخب التنقل لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية”.

وأشار البيان إلى أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد على ضرورة سفر المنتخب إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية.

و أضاف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تقدمت يوم 22 ديسمبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ”.

وتابع بين الجامعة المغربية: “من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هذا الأساس قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإشعار الكاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.

وجاء في آخر البيان: “بينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 جانفي 2023، لم تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية “.

ويعد هذا البيان الغامض، حلقة جديدة من مناورات هيئة لقجع التي لا تنتهي بشأن “شان” الجزائر.

وتنطلق كأس إفريقيا للاعبين المحليين، الجمعة بالجزائر، بحفل إفتتاح سيكون متبوعا بالمباراة الإفتتاحية التي تجمع بين الجزائر وليبيا.

وسيشارك في شان الجزائر 18 منتخبا، وهي النسخة التي ستشهد تغطية إعلامية غير مسبوقة، بالإضافة إلى إستعمال تقنية الفار في كل المباريات.