درار: الأشخاص غير الملقحين عرضة أكثر من 17 مرة لدخول المستشفى والوفاة

كشف مدير معهد باستور فوزي درار أن الأشخاص غير الملقحين عرضة أكثر من 17 مرة للحالات الاستشفائية والوفاة.

وقال فوزي درار في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن تلقيح 70 بالمائة من المواطنين سيقي الجزائر من انتشار السلالات الجديدة لكوفيد 19 على رأسها المتحور “مو” الكلومبي ويجنب المواطنين مضاعفات الوباء الخطيرة.

كما كشف درار “إن مخزون اللقاح ضد كوفيد 19 متوفر بشكل كافي حيث لدينا 4 ملايين جرعة ومع استلام مليوني جرعة سنبلغ 6 ملايين جرعة ستوجه لمواصلة حملة التلقيح لبلوغ المناعة الجماعية.

واضاف مدير معهد باستور أنه تم اقتناء مليوني جرعة من اللقاح الصيني سينوفاك تصل الأحد للجزائر لتضاف إلى المخزون الوطني من اللقاح الذي بلغ 6 ملايين جرعة.