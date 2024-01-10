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الجزائر

درار: جدول تلقيح جديد بداية من 2024

الشروق أونلاين
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درار: جدول تلقيح جديد بداية من 2024

سيعرف مخطط عمل معهد باستور لسنة 2024 بدأ العمل بجدول التلقيح الجديد، حسب ما أعلن عنه مدير المعهد فوزي درار.

وخلال عرض أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، استعرض درار أبرز الأحداث التي عرفها المعهد لاسيما مساهمته في تسيير أزمة جائحة كوفيد 19، بالإضافة الى آفاقه ومشاريعه المستقبلية ومخطط العمل لسنة 2024.

ويتضمن مخطط العمل يقول درار بدأ جدول التلقيح الجديد، اعداد نظام وطني إلكتروني لمراقبة داء الكلب البشري والحيواني، تسوية الوضعية العقارية للمعهد، مخطط تطوير انتاج اللقاحات والأمصال العلاجية (2024-2028).

كما يتضمن استقبال مختبر لمراقبة المنتوجات البيولوجية بمعايير دولية، وآخر لفيروسات الجهاز التنفسي بمستوى أمن عالي، إلى جانب اطلاق مشروع دولي حول الطب الدقيق وتنظيم دورات تكوينية موجهة للمختبرات في منطقة إفريقيا.

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