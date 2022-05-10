درار: حذار.. المناعة المكتسبة ضد الكوفيد لن تتعد 6 أشهر

أكّد أنّ نسبة التلقيح لم تتعد 32 بالمائة ولامست الصفر مؤخرا..

أكد فوزي درار المدير العام لمعهد باستور الجزائر أن تهديدات فيروس كورونا لا تزال قائمة في الجزائر، وأن الفيروس سيعمر معنا لسنوات أخرى لاحقة فتلاشيه وتراجع حالات الإصابة لا يعنيان زواله نهائيا ومخطئ جدا من يعتقد عكس هذا.

وأرجع درار تراجع نسبة الإصابات واستقرار الوضعية الوبائية إلى المناعة التي اكتسبها الجزائريون من متحوّر “أوميكرون” التي لن تستمر حسبه طويلا ولن تتعدى 6 أشهر مقبلة، لذا علينا أن نكون مستعدين ومجنّدين لمواجهة أي مستجدات.

وأوضح درار أن الفيروس يعرف تحوّرات جديدة في أوروبا وآسيا، غير أن نسبة التلقيح العالية سمحت بتراجع سريع للإصابات التي حلقت عاليا في ظرف وجيز، وهذا من فوائد التلقيح الذي يأمل أن يقبل عليه الجزائريون لتجنب سيناريوهات كارثية وضغط على المصالح الاستشفائية مثلما حدث في مرات سابقة.

وقال درار لـ”الشروق” إنّ “التلقيح يبقى مهم لوضع الضغط على الفيروس الذي لن يذهب وسيبقى لسنوات أخرى مقبلة ومن المهم التجنّد والاستعداد لمواجهته”.

وتأسف درار لنسبة التلقيح الضعيفة جدا ضد كوفيد 19 التي لم تتعد 32 بالمائة، حيث بلغت 0 بالمائة خلال الشهرين الماضيين “مارس وأفريل” في كثير من المراكز عبر بعض ولايات الوطن، وأردف “نلاحظ إقبالا ضئيلا جدا هذه الأيام على التلقيح والمخزون ثابت ولم يتحرك”.

ولم ينف المتحدث انتهاء صلاحية كمية من اللقاحات لم يحددها، إلاّ أنه أكد استمرار صلاحية كميات أخرى في المخزون إلى غاية عام 2023 وهو ما يتطلب المسارعة للإقبال على التلقيح والاستفادة من الكميات المتوفرة حاليا”، مؤكدا أنّ الفيروس لا يزال موجودا، لكن المناعة المكتسبة من المتحور “أوميكرون” كبحت تنقله، وأن الحل يكمن لدى الجزائريين للقضاء عليه ومنع عودته بشكل شرس، خاصة أن التحورات الأخيرة أكدت تأقلمه مع البيئة المحيطة به وعودته بشكل أقوى من السابق.

ولم يستبعد مدير معهد باستور إقرار جرعة رابعة للملقحين، سابقا من أجل تعزيز مناعتهم في حال ظهور مستجدات وبائية مقلقة، معتبرا أنّ المؤشرات الحالية إيجابية وتبعث على الارتياح والحذر.