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دراسات حديثة: المياه الجوفية في إفريقيا تكفي لـ5 سنوات من الجفاف.. ولكن بشرط

الشروق أونلاين
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دراسات حديثة: المياه الجوفية في إفريقيا تكفي لـ5 سنوات من الجفاف.. ولكن بشرط
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المياه في إفريقيا

تسبح معظم أراضي القارة الإفريقية فوق كميّات هائلة من المياه الجوفية، حسب ما رصدته دراسات علمية حديثة.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية الإثنين، إنّ أبحاثا علمية حديثة تشير إلى أنّ الاستخدام الأفضل للمياه الجوفية، قد يغيّر من واقع الزراعة في إفريقيا. بما في ذلك منطقة جنوب الصحراء.

وذكر الباحثون أنّ موارد المياه الجوفية في “إفريقيا جنوب الصحراء” كافية لتحويل الزراعة في المنطقة إلى الأفضل. مع تزويد السكان بمياه نظيفة لتلبية احتياجاتهم من الشرب والنظافة. لكن بشرط التمكّن من إدارتها بشكل أفضل.

وقال تيم وينرايت الرئيس التنفيذي لمنظمة WaterAid UK الخيرية، التي قامت بإعداد إحدى الدراسات:”نتائجنا تكشف زيف الأسطورة القائلة بأن المياه تنفذ في إفريقيا. لكن المأساة هي أن الملايين من الناس في القارة ما زالوا لا يملكون ما يكفي من المياه النظيفة للشرب”.

وأضاف:”هناك احتياطيات هائلة من المياه تحت أقدام الناس. يتم تجديد الكثير منها كل عام بسبب هطول الأمطار والمياه السطحية الأخرى. لكن لا يمكنهم الوصول إليها”.

وتوصلت دراسة WaterAid التي تمّ إعدادها بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي البريطانية. إلى أن معظم البلدان الإفريقية يمكنها الاستمرار في الاستفادة من المياه الجوفية لمدة 5 سنوات على الأقل من الجفاف. وتصل هذه المدة في بعض البلدان إلى أكثر من 50 عامًا من دون مطر.

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