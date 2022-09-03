دراسات: هذا هو “المشروب الأفضل” لصحة مرضى السكري

تعتبر مؤسسة السكري في المملكة المتحدة أنّ الماء هو “المشروب الأفضل من جميع النواحي” لمرضى السكري. نظرا لعدم احتوائه على كربوهيدرات أو سعرات حرارية.

وحسب ما نقله موقع “ديابيتس” المتخصّص، فقد أظهرت الدراسات أن شرب الماء يمكن أن يساعد في التحكم بمستويات الغلوكوز في الدم.

كما أشارت نتائج إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Diabetes Care، إلى أن زيادة شرب الماء، يمكن أن تمنع أو تؤخر ظهور أعراض ارتفاع السكر في الدم ومرض السكري.

ففي هذه الدراسة، كان المشاركون الذين استهلكوا أكثر من لتر واحد من الماء يوميا، أقل عرضة بنسبة 28 بالمئة للإصابة بفرط سكر الدم الجديد، مقارنة بأولئك الذين يشربون أقل من نصف لتر يوميا.

كما تشير الدراسات إلى هرمون فاسوبريسين، الذي يرتفع في الجسم بسبب الجفاف، كعامل خطر محتمل للإصابة بارتفاع سكر الدم. حيث استنتج الباحثون أن زيادة شرب الماء يمكن أن تقلل من احتمالية ارتفاع مستوياته.

وجاء في تقرير للموقع:”تتطلب أجسام مرضى السكري كميات أكبر من السوائل، عندما تكون مستويات الغلوكوز في الدم مرتفعة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى محاولة الكلى إفراز السكر الزائد عن طريق البول”.

ويتابع التقرير:”الماء لن يرفع مستويات الغلوكوز في الدم. وهذا هو السبب في أنه من المفيد جدا شربه عندما يعاني مرضى السكري من ارتفاع نسبة السكر في الدم، لأنه يمكّن من التخلّص من الغلوكوز”.