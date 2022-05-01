دراسة: أكثر من نصف مليار إصابة بكورونا منذ ظهوره

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 513 مليونا و482 ألفا و403 إصابات.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأحد – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و235 ألفا و415 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 81.3 مليون، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة أيضا قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 993 ألفا و712 وفاة، تلاها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 663 ألفا و736 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 523 ألفا و843 شخصا.