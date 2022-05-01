-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

دراسة: أكثر من نصف مليار إصابة بكورونا منذ ظهوره

الشروق أونلاين
  • 769
  • 0
دراسة: أكثر من نصف مليار إصابة بكورونا منذ ظهوره
أرشيف

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 513 مليونا و482 ألفا و403 إصابات.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، يوم الأحد – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و235 ألفا و415 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 81.3 مليون، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة أيضا قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 993 ألفا و712 وفاة، تلاها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 663 ألفا و736 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 523 ألفا و843 شخصا.

مقالات ذات صلة
رويترز: أسعار المحروقات تحرق جيوب الفقراء في المغرب

رويترز: أسعار المحروقات تحرق جيوب الفقراء في المغرب

فرنسا: العدالة تلغي قرار وزير الداخلية بحلّ جمعيّتين لدعم فلسطين

فرنسا: العدالة تلغي قرار وزير الداخلية بحلّ جمعيّتين لدعم فلسطين

بالفيديو.. محاولة اعتداء على وفد رئيس الوزراء الباكستاني بالحرم النبوي

بالفيديو.. محاولة اعتداء على وفد رئيس الوزراء الباكستاني بالحرم النبوي

لماذا طوت تركيا والسعودية صفحة أزمة مقتل خاشقجي؟

لماذا طوت تركيا والسعودية صفحة أزمة مقتل خاشقجي؟

ليبيا: الدبيبة يهاجم الميلياردير المصري نجيب ساويرس

ليبيا: الدبيبة يهاجم الميلياردير المصري نجيب ساويرس

يحي السنوار يكشف سر الرقم 1111

يحي السنوار يكشف سر الرقم 1111

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد