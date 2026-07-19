دراسة أمريكية: الجزائر تمتلك 80.1 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز غير المكتشفة

كشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) عن تقديرات ضخمة لموارد الغاز غير المكتشفة في إقليم حوض الغرب الكبير/أهنات بالجزائر، بلغت في متوسطها نحو 80.1 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج تقنيًا، إضافة إلى 275 مليون برميل من سوائل الغاز الطبيعي، وفق دراسة علمية نُشرت في أفريل 2026 ضمن سلسلة Fact Sheet 2026-3005.

وتُعد تقديرات هذه الدراسة من أكبر التقييمات الحديثة للموارد غير التقليدية في شمال إفريقيا، إذ استندت إلى منهجية تقييم جيولوجية لتقدير الموارد غير المكتشفة القابلة للاستخراج تقنيًا، وشملت ثماني وحدات تقييم موزعة ضمن نظامين بتروليين رئيسيين داخل الإقليم.

(رأس الصفحة الثالثة من دراسة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)

وأوضحت الدراسة أن الموارد المقدرة تتوزع ضمن نطاق إحصائي يتراوح بين 13.7 تريليون قدم مكعب عند مستوى ثقة مرتفع (F95)، و191.2 تريليون قدم مكعب عند مستوى التفاؤل الإحصائي (F5)، فيما بلغ متوسط سوائل الغاز الطبيعي 275 مليون برميل.

وأعد الدراسة فريق تقييم تابع لبرنامج تقييم النفط والغاز الوطني والعالمي في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وضم عددًا من الباحثين، من بينهم مايكل إي. براونفيلد وكريستوفر ج. شينك، واعتمد على تحليل الأنظمة البترولية وتاريخ النضج الحراري للصخور المصدرية، بهدف تقدير الموارد غير المكتشفة القابلة للاستخراج تقنيًا.

وبحسب الدراسة، شمل التقييم نظامين بتروليين رئيسيين، هما النظام الديفوني والنظام السيلوري، اللذان يضمان ثماني وحدات تقييم موزعة على أحواض تيميمون، وأهنات، وسبعة، ووادي ميا، ومنخفض بنود-ملغير.

وأظهرت النتائج أن حوض تيميمون يستحوذ على أكبر الإمكانات، إذ جاءت وحدة الغاز السيلوري في المرتبة الأولى بمتوسط 27.438 تريليون قدم مكعب، تليها وحدة الغاز الديفوني في الحوض نفسه بمتوسط 19.784 تريليون قدم مكعب.

كما قُدرت موارد وحدة الغاز السيلوري في حوض أهنات بنحو 9.618 تريليون قدم مكعب، ووحدة وادي ميا السيلورية بنحو 8.599 تريليون قدم مكعب، في حين بلغت موارد وحدة أهنات الديفونية 5.391 تريليون قدم مكعب، ومنخفض بنود-ملغير السيلوري 5.123 تريليون قدم مكعب، بينما سجل حوض سبعة 2.220 تريليون قدم مكعب في الوحدة السيلورية و1.936 تريليون قدم مكعب في الوحدة الديفونية.

وأشارت الدراسة إلى أن الصخور الطينية الديفونية تتميز بمحتوى مرتفع من الكربون العضوي الكلي يصل إلى 14%، ومؤشر هيدروجين يبلغ نحو 580 ملغ من الهيدروكربونات لكل غرام من الكربون العضوي، مع سماكات تصل إلى 200 متر، فيما سجلت الصخور السيلورية محتوى كربون عضوي يصل إلى 10%، ومؤشر هيدروجين يبلغ 380 ملغ/غرام، وسماكات تقارب 100 متر، إضافة إلى رصد ظاهرة الضغط الزائد في أجزاء من حوض أهنات.

ويقدم هذا التقييم أحدث تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لموارد الغاز غير المكتشفة والقابلة للاستخراج تقنيًا في إقليم حوض الغرب الكبير/أهنات، استنادًا إلى تقييم جيولوجي شمل ثماني وحدات للغاز ضمن النظامين البتروليين الديفوني والسيلوري.

وتعزز هذه النتائج مكانة الجزائر ضمن المناطق الواعدة عالميًا في مجال الغاز غير التقليدي، خاصة في ظل امتلاكها بنية تحتية متطورة لتصدير الغاز، وشبكة أنابيب تربطها مباشرة بالأسواق الأوروبية، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يمنحها أفضلية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

للتوضيح، استخدمت الدراسة مؤشرات علمية إحصائية لتقدير حجم الموارد، إذ يشير معنى المؤشر (F95) إلى الحد الأدنى المرجح للموارد بدرجة عالية من الثقة، بينما يمثل المؤشر (F5) الحد الأعلى المحتمل، في حين يعبر متوسط التقديرات (Mean) عن أفضل تقدير إحصائي لحجم الموارد وفق البيانات والنماذج الجيولوجية المتاحة.