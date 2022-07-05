دراسة أمريكية: الحوامل أكثر عرضة للإجهاض خلال فصل الصيف

وفقًا لدراسة جديدة منشورة في مجلة Epidemiology الأمريكية، تزداد فرص حدوث الإجهاض خلال فصل الصيف مقارنة بأي حالة طقس أخر.

وبحسب كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن (BUSHP)، ينتهي ما يصل إلى 30 في المائة من حالات الحمل بالإجهاض، ويعرف كفقدان الحمل خلال الـ 20 أسبوعًا الأولى، أي ما يصل إلى نصف حالات الإجهاض غير مبررة، وهناك عدد قليل من عوامل الخطر المعروفة لفقدان الحمل، والتي يمكن أن تؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة، الاكتئاب والقلق.

حققت الدراسة في الاختلافات الموسمية في مخاطر الإجهاض ووجدت أن النساء الحوامل في أمريكا الشمالية معرضات لخطر الإجهاض المبكر بنسبة 44٪ (في غضون ثمانية أسابيع من الحمل) في أشهر الصيف – خاصة في أواخر أغسطس – مقارنة بستة أشهر.

في وقت سابق من فيفري، كان خطر الإجهاض خلال أي أسبوع من الحمل أعلى بنسبة 31 في المائة في أواخر أوت، مقارنة بأواخر فيفري.

جغرافيًا، أظهرت النتائج أن الحوامل في الجنوب والغرب الأوسط، حيث الصيف هو الأكثر سخونة، وأكثر عرضة لتجربة هذه الخسارة في أواخر أوت وأوائل سبتمبر ، على التوالي.

تشير هذه النتائج إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول تأثير الأدوار المحتملة للحرارة الشديدة وغيرها من التعرضات البيئية أو نمط الحياة في الطقس الحار على فقدان الحمل فجأة.

تقول قائدة الدراسة والمؤلفة المقابلة الدكتورة «أميليا ويسلينك» أستاذة أبحاث مساعدة في علم الأوبئة في BUSPH: “في أي وقت ترى التباين الموسمي في التأثير على الحمل، يمكن أن يعطيك تلميحات حول أسباب هذه النتيجة”.

وأضافت: “وجدنا أن مخاطر الإجهاض، وخاصة خطر الإجهاض” المبكر “قبل ثمانية أسابيع من الحمل، كانت أعلى خلال فصل الصيف.