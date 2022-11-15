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جواهر

دراسة أمريكية: النساء المتفائلات أقل عرضة للموت المبكر

جواهر الشروق
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دراسة أمريكية: النساء المتفائلات أقل عرضة للموت المبكر
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تعبيرية

كشفت دراسة حديثة أن التفاؤل مرتبط بالصحة وطول العمر، وأن النساء المتفائلات أقل إصابة بالأمراض المزمنة وأقل عرضة للموت المبكر.

ومن المرجح أن تعيش النساء بعد 90 عاما إذا كن متفائلات، وفقا للباحثين في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، الذين حللوا بيانات تصل إلى 26 عاما من حوالي 160 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عاما.

وكشف الباحثون أن ربع النساء في الدراسة، مع التوقعات الأكثر إيجابية، من المحتمل أن يعشن 5.4 بالمائة أطول من 25 بالمائة الأقل تفاؤلا من المشاركين في الدراسة.

وكانت النساء الأكثر تفاؤلاً أيضًا أكثر عرضة بنسبة 10 بالمائة للعيش بعد سن الـ 90 من المجموعة الأقل تفاؤلا.

وقالت الدراسة إن الصلة بين التفاؤل وطول العمر يمكن رؤيتها عبر المجموعات العرقية والإثنية، مشيرين إلى أن التفاؤل يجب أن يكون أحد الأصول المهمة التي يجب مراعاتها لتعزيز الصحة وطول العمر في مجموعات سكانية متنوعة.

وأوضحت دراسة أخرى أن المتفائلين عموما لديهم توقعات إيجابية أكثر من التوقعات السلبية، كما أنهم يميلون إلى الإبلاغ عن ضائقة أقل في حياتهم اليومية حتى عندما تكون هناك تحديات، كما يوضح الباحثون في الدراسة التي نشرت.

كما أشار بيان لجامعة هارفارد إلى أن نمط الحياة، مثل التمارين المنتظمة والأكل الصحي، تمثل أقل من ربع عوامل ارتباط التفاؤل بطول العمر، وذلك يشير إلى أن هناك عوامل أخرى قد تلعب دورا.

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