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جواهر

دراسة أمريكية تكشف سر جاذبية صوت المرأة

جواهر الشروق
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دراسة أمريكية تكشف سر جاذبية صوت المرأة

كشفت دراسة أمريكية حديثة سر جاذبية صوت المرأة، ولفتت إلى  نقطة مهمة خلال التحدث، تزيد جاذبية المتحدث بالنسبة للمتلقي، وقال الباحثون أن وضوح التعبير عن الكلمات أثناء نطقها، يؤثر على تقييم جاذبية صوت الشخص.

وتبدو بعض الأصوات أفضل من غيرها، لكن الدراسة التي نُشرت الثلاثاء تشير إلى أن العلاقة بين وضوح ونقاء الصوت والكلمات المنطوقة، والجاذبية، تعتمد على جنس المتحدث، ولا تنطبق على الجنسين.

وسجل العلماء في جامعة يوتاه وجامعة كاليفورنيا في إيرفين، أصوات 42 شخصا يؤدون تمارين صوتية مختلفة، ثم طلبوا من أشخاص آخرين تقييم جاذبية أصوات المشاركين.

​وحاول الخبراء معرفة كيفية تأثير وضوح الكلمات والأحرف من قبل المتحدث، على تقييم جاذبية الصوت.

وذكرت الدراسة أن الوضوح في التعبير وإعطاء كل حرف مساحته، أدى لزيادة جاذبية صوت المرأة، لكنه لم يرفع من جاذبية صوت الرجل.

وأكد العلماء أنه في 73 بالمئة من الحالات، زاد تباعد الحروف الصوتية ووضوح الكلمات في جاذبية الصوت لدى النساء.

أما عند الرجال، لم تتم ملاحظة مثل هذا الارتباط، بين الوضوح والجاذبية، وهو ما يعزوه الباحثون إلى تأثير الانتقاء الجنسي.

المصدر: وكالات

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التعليقات
2
  • خليفة

    الشريعة السماوية توكدها البحوث العلمية ،و لم يخلق الله العقل عبثا ،بل العقل ،شرط للمسؤولية و التكليف ،و اداة للبحث عن الحقيقة ،قال تعالى ( انما يخشى الله من عباده العلماء)

    0
  • GUN-12

    أليس هذا إعجازاً لما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن صوت المرأة عورة ؟ أليس هذا إعجازاً ؟

    1

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