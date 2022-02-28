دراسة أمريكية تكشف علاقة الأعمال المنزلية بصحة القلب لدى النساء!

كشفت دراسة أمريكية حديثة، عن علاقة الأعمال المنزلية بصحة القلب عند النساء، وأكدت أن القيام بغسل الأطباق والطهي مثلا يعززان من المناعة العامة.

وحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن، فإن الباحثين في جامعة كاليفورنيا، بسان دييغو، قالوا إن الدراسة يمكن أن تغير الطريقة التي يناقش بها مقدمو الرعاية الصحية النشاط البدني مع المرضى.

ووفقا للدراسة، فالنساء اللواتي حصلن على 4 ساعات على الأقل من هذه الحركة اليومية أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 43%، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية أقل بنسبة 30%، وخطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 62% مقارنة بالنساء اللائي سجلن أقل من ساعتين كل يوم.

ويقول الباحثون: “إننا لا نسمي كثيرا من هذه الأنشطة تمرينا شاقا، لكن قلبك لا يهتم بما نسميه، فهو يعرف متى يتحرك جسمك ويستجيب”.

وأضافوا أن حركة الحياة اليومية، مثل المشي وأشكال أخرى من التمارين الرياضية، تعمل على تحسين ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول، وتساعد في الحفاظ على وزن طبيعي، وكل ذلك سيعزز صحة القلب.

وتخلص الدراسة إلى أنه ليس الجري في الماراثون أو القيام بتمارين مكثفة هو السبيل الوحيد للحفاظ على صحة القلب، ولكن ربما تكون الأعمال المنزلية البسيطة هي كل ما تحتاجه.