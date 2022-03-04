دراسة أمريكية صادمة: بعض مرضى كورونا يصابون بالسكري والسبب!

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أمرا صادما يتعلق بإصابة بعض مرضى كورونا بداء السكري واحتياج عدد منهم لأخذ الأنسولين.

وبحسب الدراسة فإن مرض السكري الذي تم تشخيصه حديثًا لدى العديد من مرضى فيروس كورونا قد يكون حالة مؤقتة تتعلق بالإجهاد الحاد لعدوى فيروس كورونا.

ووفقا للتقرير الذي نُشر مؤخرًا على الإنترنت في مجلة السكري ومضاعفاته فقد عادت مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها لدى حوالي نصف مرضى السكري الذين تم تشخيصهم حديثًا بعد مغادرتهم المستشفى ، واحتاج 8٪ فقط إلى الأنسولين بعد عام واحد.

وقالت الدكتورة سارة كرومر ، الباحثة في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) في بوسطن: “نعتقد أن الإجهاد الالتهابي الناجم عن فيروس كورونا قد يكون مساهمًا رئيسيًا في ظهور مرض السكري” الجديد “أو الذي تم تشخيصه حديثًا.

وأضافت في بيان صحفي بالمستشفى، بدلا من التسبب مباشرة في مرض السكري، قد يدفع فيروس كورونا المرضى الذين يعانون من مرض السكري الموجود مسبقًا ولكن غير المشخص إلى الطبيب لأول مرة، حيث يمكن تشخيص اضطراب السكر في الدم سريريًا.

كما نظر في 594 مريضًا من فيروس كورونا كانت لديهم علامات مرض السكري عندما تم إدخالهم إلى MGH في ذروة الوباء في 2020، ومن بين هؤلاء ، لم يكن لدى 78 منهم تشخيص سابق لمرض السكري.

ووجدت الدراسة أن الكثيرين لديهم مستويات أقل من السكر في الدم ولكن أكثر خطورة من فيروس كورونا من أولئك الذين لديهم تشخيص سابق لمرض السكري.