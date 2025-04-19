دراسة احتساب العهدة الانتخابية ضمن الخبرة المهنيّة للتوظيف

فوج عمل بين الوزارة الأولى والداخلية لمتابعة ملف المنتخبين المحليين

شرعت الحكومة في دراسة إمكانية إدراج العهدة الانتخابية كفترة خبرة مهنية لفائدة المنتخبين المحليين من ذوي الشهادات الجامعية، ممن شغلوا مناصب دائمة كرؤساء بلديات، نواب رؤساء بلديات، رؤساء لجان دائمة ومندوبين بلديين، وذلك عند تقدمهم لمسابقات التوظيف على أساس الشهادة في المؤسسات والإدارات العمومية.

وجاء ذلك بناء على مراسلة مؤرخة في 10 أفريل 2025، وجهها ديوان الوزير الأول إلى عضو مجلس الأمة حبيب نور الدين، ردا على التماس تدخّل تقدم به الأخير قصد احتساب العهدة الانتخابية ضمن الخبرة المهنية للمنتخبين السابقين، لاسيما الشباب الجامعيين الذين وجدوا أنفسهم محرومين من هذا الحق بعد انتهاء عهدتهم.

وتشير المراسلة إلى أن هؤلاء المنتخبين، ورغم استفادتهم خلال فترة انتخابهم من التغطية الصحية والاشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد، إلا أن خبرتهم المكتسبة لم تُحتسب عند مشاركتهم في مسابقات التوظيف، ما أثار تساؤلات حول معايير الانتقاء، خاصة إذا ما قورنت بوضعية الموظفين المنتخبين الذين تُحتسب لهم هذه الفترة في مسارهم المهني، وفقا لإرسالية سابقة رقم 10490 مؤرخة في 5 سبتمبر 2024.

وفي هذا الإطار، أوضحت المراسلة أنه تم تشكيل فوج عمل يضم ممثلين عن مصالح الوزير الأول ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث عقد اجتماعين يومي 26 مارس و6 أفريل 2025، لدراسة سبل معالجة هذا الإشكال، مع التأكيد على أن الالتحاق بالوظيفة العمومية يخضع لمبدأ دستوري يُقرّ بالمساواة بين جميع المواطنين.

واستنادا إلى المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، فإن معايير الانتقاء تشمل الخبرة المهنية المكتسبة في التخصص، دون تمييز بين قطاعات النشاط أو طبيعة المنصب. إلا أن الممارسة الحالية، بحسب ذات المراسلة، لا تزال تستثني العهدة الانتخابية من قائمة الخبرات المهنية المعترف بها، خلافا لتجارب عقود ما قبل التشغيل، والإدماج الاجتماعي والمهني، والتعاقد.

غير أن فوج العمل، واعتبارا لكون وظيفة المنتخب المحلي تُعد وظيفة عمومية دائمة، يُمارس صاحبها مهامه بصفة رسمية ويتقاضى مقابلها علاوات تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 25 فيفري 2013، فقد توصل – من حيث المبدأ – إلى إمكانية احتساب هذه الفترة ضمن معايير الانتقاء الخاصة بمسابقات التوظيف على أساس الشهادة، وذلك عبر إصدار تعليمة رسمية بعد استكمال التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

ويجدر التذكير أن المرسوم التنفيذي رقم 12 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 سالف الذكر، ترك كيفية تحديد معايير التوظيف لتقدير كل وزارة، وذلك بالنظر إلى خصوصية كل قطاع ومقتضيات رتب الموظفين.

وفي هذا الإطار نصت المادة 8 منه، على تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية بموجب قرار يتضمن جميع معايير الانتقاء بالنسبة المسابقات التوظيف سواء كانت على أساس الاختبارات أو على أساس الشهادات، يتخذ إما من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، أو من قبل الوزير المعني، للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة لقطاعه، بعد أخذ الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

ومن ضمن معايير الانتقاء المذكورة تم الأخذ بعين الاعتبار معيار الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص مهما كان قطاع النشاط أو طبيعة المنصب المشغول مع الإشارة إلى أن احتساب الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح المقبل على المشاركة في مسابقات التوظيف للالتحاق برتب الوظيفة العمومية، وفقا لمختلف القرارات المحددة لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بمختلف الرتب والأسلاك في المؤسسات والإدارات العمومية.

وفي إطار أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 سالف الذكر، فإن الخبرة هي تلك التي حازها المترشحون، لاسيما في إطار عقود ما قبل تشغيل الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات الإدماج المهني ومن له صفة التعاقد، وذلك دون التطرق إلى الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان العهدة الانتخابية.