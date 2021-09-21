دراسة: الجزائريون بين أقل الشعوب العربية عطاء والمغاربة أكثر بخلا!

وفقا لمؤشر العطاء العالمي لسنة 2021

أظهر مؤشر العطاء العالمي لسنة 2021، أن الجزائريين أقل الشعوب العربية عطاء، فيما المغاربة من أكثر شعوب العالم بخلا.

ووفقا للمؤشر الصادر ،مؤخرا، عن مؤسسة الأعمال الخيرية البريطانية “كاف”، فقد احتلت الجزائر المرتبة الـ6 عربيا، والـ76 عالميا، فيما احتلت المغرب المرتبة الأخيرة عربيا والـ109 عالميا من أصل 114 دولة شملها التصنيف.

في ذات السياق احتلت إندونيسيا المرتبة الأولى في مؤشر العطاء بنسبة بلغت %69. وفقًا للتقرير، هنالك أكثر من 8 من كل 10 إندونيسيين تبرعوا بالمال في عام 2020، حيث تعد معدلات التبرع فيها مرتفعة فوق المتوسط.

وأضاف التقرير أن الزكاة تعد الشكل التقليدي من أشكال الأعمال الخيرية الإسلامية التي تمارس على نطاق واسع في إندونيسيا، ويتم إعادة توزيع عائداتها للمحتاجين.

وكانت مدفوعات الزكاة على مستوى العالم مرتفعة بشكل خاص في عام 2020 كرد فعل على جائحة كورونا، حسب تقارير.

ويقدم مؤشر العطاء العالمي لمحة فريدة عن الاتجاهات العالمية في سلوك العطاء، لتتيح المجال في تقديم إجابات للأسئلة حول المناطق التي من المرجح أن ينخرط فيها الناس في الأنشطة الاجتماعية لصالح مجتمعاتهم ولمناصرة نمو العطاء العالمي.

وينظر التصنيف في ثلاثة جوانب لسلوك العطاء القائم على 3 أسئلة: هل ساعدت شخصًا غريبًا بحاجة للمساعدة؟ هل تبرعت بالمال لجمعية خيرية؟ هل تطوعت بوقتك لمنظمة؟

شمل التصنيف إجمالي 10 دول عربية ضمن قائمة الدول في مؤشر العطاء العالمي. وجاءت البحرين في المرتبة الـ12 عالمياً والأولى عربيًا بمجموع درجات بلغ %45، تليها الإمارات في المرتبة الثانية عربيًا والـ 13 عالميًا.

أما العراق فقد احتل المرتبة الثالثة عربيًا والـ39 عالميًا، ثم السعودية في المرتبة الـ 49 عالميًا.

وبحسب ما أفاد خبراء فقد تقدمت عالميا العديد من الدول الفقيرة على الدول الغنية في المؤشر، بحيث احتلت إندونيسيا المرتبة الأولى متبوعة بكينيا، وجاءت نيجيريا ثالثة، فيما كانت المرتبة الرابعة من نصيب ماينمار.

أما فيما يخص الدول الأكثر بخلا فقد جاء المغرب في المرتبة 109، متبوعا بكل من كوريا الجنوبية في المرتبة 110، وإيطاليا 111، وبلجيكا في المركز 112، والبرتغال في المرتبة 113، والصين في المرتبة الأخيرة.