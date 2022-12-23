دراسة: الجزائريون يرمون أكثر من 900 مليون خبزة سنويا

يقوم الجزائريون برمي أكثر من 900 مليون خبزة سنويا، حسب ما كشفته دراسة للوكالة الوطنية للنفايات.

وقالت رئيسة قسم النفايات المنزلية بالوكالة، عقيلة بوذراع، خلال يوم إعلامي خصص لعرض نتائج أول دراسة للتقييم الكمي للنفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر 2019-2021، أن معدل الإنتاج الفردي اليومي لنفايات الخبز يقدر بـ 0.014 كغ بحجم يعادل 227906 طن أو 912 مليون خبزة وهو ما نسبته 0.92 بالمائة من المجموع الكلي.

وسجلت كمية النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة خلال سنة 2021 تراجعا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا (2019)، حيث قدرت بـ 11.1 مليون طن. حسب الدراسة.

وفي سنة 2019، قدرت النفايات المنزلية وما شابهها المنتجة 12.6مليون طن أي أن الفرد كان ينتج 0.8 كغ من النفايات في اليوم.

ويشير ذلك إلى تسجيل تراجع في 2021 مقارنة بـ 2019 نسبته 12 بالمائة أي ما يفوق 1 مليون كطن من النفايات، وهو ما سيوفر 3 مليون متر مكعب في حياة الخنادق بمراكز الردم.

وأشارت نتائج الدراسة ألى أن الأسرة الأقل عددا هي التي تنتج أكثر نفايات من الأسرة الأكثر عددا، وأن الولاية ذات المعدل الأعلى من حيث الإنتاج الفردي اليومي للنفايات المنزلية وما شابهها هي وهران في حين تأتي ولاية أدرار في ذيل الترتيب.

يذكر أن هذه الدراسة الأولى من نوعها في الجزائر مست عينة تمثيلية تتشكل من 35754 مسكن و177972 ساكن و2262 كيان اقتصادي واداري، موزعة على 10 ولايات من البلاد (5 من الشمال، 3 من الهضاب العليا و2 من الجنوب).