دراسة: الجلوس لفترة طويلة أثناء العمل يعرضك لهذا الخطر

مجرد الجلوس لفترة طويلة أثناء العمل يمكن له أن يشكل خطرا حسب ما كشفت عنه دراسة أجراها باحثون في تايوان.

الدراسة التي اعتمدت على النتائج الصحية لما يقرب من 500 ألف شخص على مدى 20 عاما، خلصت إلى أن أولئك الذين أمضوا فترات طويلة جالسين في العمل كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 16 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، حسب ما نقلته “سكاي نيوز“.

فالجلوس لفترات طويلة في العمل حسب الدراسة يزيد من خطر وفاة الشخص بسبب أمراض كالقلب والأوعية الدموية بنسبة 34 بالمئة.

كما يزيد كذلك الجلوس المهني من خطر الإصابة بالسمنة، حيث يتسبب السكون بحرق عدد أقل من السعرات الحرارية، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وانخفاض وظائف الكلى.

وعكس أولئك الذين يجلسون لمدة طويلة أثناء العمل، فلم يواجه الأشخاص الذين تناوبوا بين الجلوس وعدم الجلوس في العمل، خطرا متزايدا للوفاة.

كما أن الوضع كان مختلفا بالنسبة للذين كانوا يجلسون في ساعات العمل لكنهم كانوا يمارسون التمارين الرياضية خلال أوقات فراغهم، حيث أظهر هؤلاء انخفاضا في خطر الوفاة.

فحسب نتائج الدراسة، يمكن تعويض ذلك الجلوس المتواصل أثناء العمل والمسبب لخطر الوفاة وأمراض القلب، عن طريق ممارسة التمارين الرياضية القوية لمدة 15 إلى 30 دقيقة يوميا. فيمكن التخفيف من خطر الجلوس المهني لفترات طويلة بممارسة نشاط بدني.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور واين جاو من جامعة تايبيه الطبية بتايوان “كجزء من أنماط الحياة الحديثة، يعتبر الجلوس المهني لفترات طويلة أمرا طبيعيا ولم يحظ بالاهتمام الواجب، على الرغم من إثبات تأثيره الضار على الصحة”.