دراسة: المرأة بحاجة إلى النوم أكثر من الرجل

لطالما تحدثت الدراسات عن حاجة المرأة إلى النوم بمعدل أعلى من الرجل، ما دفع بالكثيرين للتساؤل ما هو الوقت الإضافي الذي تحتاجه؟

ما من دراسة تؤكد معدل عدد ساعات النوم بالنسبة للمرأة مقارنة مع الرجل.

وبشكل عام، يحتاج الرجل إلى النوم بمعدل 7 ساعات يوميا لكي يحافظ على صحته، ولكن إحدى الدراسات أظهرت أن المرأة قد تحتاج إلى النوم بمعدل 11 دقيقة أكثر من الرجل.

ولأسباب عديدة، منها السلوكية، ومنها البيولوجية، ولعل أبرزها زيادة اضطرابات النوم، تعتبر المرأة أكثر عرضة لمتلازمة تململ الساقين ولانقطاع النفس أثناء النوم.

ويعود سبب هذه الاضطرابات إلى التقلبات الهرمونية قبل الدورة الشهرية، وتغيرها أثناء فترة الحمل مما يؤدي إلى التعب، مشاكل في التنفس، النعاس، ومتلازمة تململ الساقين.

أما في فترة ما قبل سن اليأس وما بعده، تؤدي التقلبات الهرمونانية إلى الهبات الساخنة، وبالتالي إلى التعرق الليلي ما يسبب اضطرابات في النوم، كما يرتفع خطر انقطاع النفس.

اختلاف نظرة المرأة للنوم

للمرأة نظرة مختلفة للنوم مقارنة مع الرجل، بحسب الخبراء، ما يفسر الاختلاف بينهما، فيبدو أن المرأة أقل ميلا إلى اعتماد سلوكيات خطيرة مقارنة مع الرجل، واهتمامها بصحتها يكون بمعدل أكبر، كما أنها قد تتجه إلى تخصيص المزيد من الوقت للنوم وأخذ القيلولة، بحسب موقع Healthline” .

خطوات تساعد على نوم أفضل

هناك العديد من الخطوات التي تساعد على نوم أفضل، منها النوم والاستيقاظ في مواعيد منتظمة، وتجنب الكافيين، وعدم الأكل قبل 3 ساعات من النوم، والحد من التعرض للأشعة الزرقاء المنبعثة من الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية قبل النوم كونها تؤثر سلبا على نوعيته.

ويعتبر الاسترخاء قبل النوم من خلال الحمّام الساخن أو القراءة أو تمارين التنفس والتأمل وممارسة بعض التمارين الرياضية لخفض معدلات التوتر مفيدة جديدة للحصول على نوم مريح.