في اجتماعها الدوري..

ترأس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة، لدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم للبرلمان.

وأفاد بيان مصالح الوزير الأول أنه تم خلال هذا الاجتماع “دراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة. الذي سيقدم للبرلمان، طبقا لأحكام الدستور”.

“وتتضمن هذه الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الأعمال المنفّذة من قبل مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة خلال السنة المنصرمة”.

وقدّم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب بيان الاجتماع، “مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالتمثيل النقابي والإحصائيات النقابية”.

ومشروع يتعلق بتحديد “القواعد المتعلقة بالانتداب النقابي وكيفيات الإستفادة من عطلة التكوين النقابي في المؤسسات والإدارات العمومية”.

بيان اجتماع الحكومة: