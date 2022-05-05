دراسة: المصابون بكورونا معرضون للخرف وتراجع الذكاء       

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن المصابين بكورونا يعانون من تراجع في الذكاء وضعف إدراكي خطير يشبه الخرف يمائل ما يعانيه الأشخاص بين 50 و70 سنة.

وأوضح فريق العلماء من جامعة كامبريدج وإمبريال كوليدج لندن، أن المرضى الذين تغلبوا على عدوى كورونا الشديدة، يعانون من نفس الضعف الإدراكي الذي يمر به الأشخاص عموما بين سن 50 و70.

وأفادت الدراسة أن ما حدث مع المصابين بكورونا يعادل خسارة 10 نقاط من اختبار حاصل الذكاء العام.

وقام الفريق بتحليل البيانات من 46 فردًا تلقوا رعاية داخل المستشفى في الجناح أو وحدة العناية المركزة ، لـ Covid-19 في مستشفى أدينبروك.

وقالت الدراسة أن المرضى خضعوا لاختبارات معرفية مفصلة بالكمبيوتر بعد ستة أشهر في المتوسط ​​من مرضهم الحاد باستخدام منصة كوجنيترون، وتم تقيس المنصة جوانب مختلفة من الكليات العقلية مثل الذاكرة والانتباه والتفكير.

كما تم تقييم المقاييس التي تقيس القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وتمت مقارنة نتائجهم مع الضوابط المتطابقة.

ووجدت الدراسة أن الناجين من كوفيد كانوا أقل دقة وأوقات استجابة أبطأ من مجموعة التحكم المتطابقة.

وأضافت أن هذا العجز لا يزال قابلاً للاكتشاف عندما تمت متابعة المرضى بعد ستة أشهر.

كما اكتشف أن أولئك الذين احتاجوا إلى تهوية ميكانيكية شعروا بأقوى تأثير للضعف الإدراكي.

من خلال مقارنة المرضى بـ 66008 من عامة الناس، تقدر الدراسة أن الخسارة المعرفية مماثلة في المتوسط ​​لتلك التي تحدث بين 50 و 70 عامًا – أي ما يعادل فقدان 10 نقاط ذكاء.

ووفقًا للدراسة، سجل الناجون نتائج سيئة بشكل خاص في مهام مثل التفكير المنطقي اللفظي – صعوبة إيجاد الكلمات، على الرغم من أنه من المسلم به الآن على نطاق واسع أن المرضى الذين تعافوا من مرض كوفيد الحاد يمكن أن يواجهوا مجموعة واسعة من أعراض الصحة العقلية السيئة ، مثل الاكتئاب والقلق والإجهاد اللاحق للصدمة ، خلص الباحثون إلى أن شدة المرض الحادة كانت أفضل في التنبؤ بالإدراك. العجز.

بينما تحسنت درجات الناجين وأوقات رد الفعل بمرور الوقت، قال الفريق إن أي انتعاش في الكليات المعرفية كان في أحسن الأحوال تدريجيًا.

وأضافت الدراسة أن التعافي من المحتمل أن يتأثر بعدد من العوامل ، بما في ذلك شدة المرض وآثاره العصبية أو النفسية.