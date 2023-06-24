دراسة بريطانية: العيش قرب المطارات يزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب

ترتفع نسب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين سكان المناطق القريبة من المطارات، حسب ما توصلت إليه دراسة بريطانية حديثة.

وقام باحثون في مستشفى “إمبريال كوليدج” بلندن، بدراسة حالات دخول المستشفى بسبب الأمراض المذكورة بين السكان الذين تقع منازلهم تحت مسارات رحلات مطار “هيثرو”، بين عامي 2014 و2018.

ووجدت الدراسة “دليلا قاطعاً على زيادة مخاطر الإصابة بهذه الأمراض لدى الأشخاص الذين تعرضوا لضوضاء المطارات. وبالأخص الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما”.

وقال الباحثون إن “ضجيج الطائرات يعيق النوم ويرفع ضغط الدم ومستويات هرمون التوتر. وهي من العوامل المرتبطة بمشاكل القلب”.

وتابع فريق الدراسة:”توفر هذه النتائج دليلا على أن ضوضاء الطائرات في وقت متأخر من المساء والليل قد تترافق مع زيادة خطر دخول المستشفى بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية”.

وفي إطار مساهمتهم في إجراء الدراسة، أكد مسؤولون في مطار هيثرو إن الحدّ من ضوضاء الرحلات الجوية هو جزء من استراتيجيتهم للاستدامة. حيث إنهم خفضوا بصمة الضوضاء بنسبة 28 بالمئة منذ عام 2006.