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دراسة.. بكتيريا خطيرة مقاومة للأدوية قد ينقلها المسافرون  

الشروق أونلاين
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دراسة.. بكتيريا خطيرة مقاومة للأدوية قد ينقلها المسافرون  

 حذرت دراسة نشرتها مجلة “جينوم ميديسين” العلمية من أن “بكتيريا فائقة” مقاومة للأدوية قد تنتقل إلى المسافرين بين الدول.

وقالت الدراسة التي نشرت هذا الأسبوع أن باحثين أمريكيين وهولنديين قاموا بدراسة آثار السفر بين الدول على البكتيريا الموجودة في معدة الإنسان، من خلال تحاليل أجريت على 190 مسافراً هولندياً قبل زيارتهم مناطق في إفريقيا أو آسيا وبعدها.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت بعد عودة المسافرين “كمية كبيرة” من الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات، تُفقد المضادات الحيوية الشائعة الاستخدام فاعليتها.

كذلك تبيّن للباحثين أن ثلث المشاركين الذين سافروا إلى جنوب شرق آسيا لديهم جين مقاوم لمضاد حيوي يستخدم كـ”ملاذ أخير”، لعلاج الالتهاب الرئوي أو التهاب السحايا على سبيل المثال.

وقال المعدّ المشارك لهذه الدراسة ألاريك دسوزا إن “هذه النتائج تُظهر بوضوح أن السفر الدولي يمكن أن يتسبب بانتشار مقاومة لمضادات الميكروبات في العالم”.

ونبهت الدراسة إلى أن هذا الاتجاه يهدد 70 عاماً من التقدم في علاج الأمراض المعدية.

وأبدى الباحثون قلقهم خصوصاً على المسافرين العائدين من جنوب شرق آسيا حاملين جين “إي سي آر-1” المقاوم للكوليستين، وهو مضاد حيوي من فئة “الملاذ الأخير” يُستخدم عندما لا تعود الأدوية الأخرى تعطي النتيجة المنشودة.

وخلص إلى أن “هذا النهج الدولي لن يساعد فقط البلدان المعنية، بل قد يفيد الدول الأخرى أيضاً من خلال الحد من الانتشار الدولي للجينات المقاومة”.

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التعليقات
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  • youcef

    hahahahah made in china or India!!!!!

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