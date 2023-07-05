دراسة تحذر: هذا ما يحدث لك إن أهملت تنظيف أسنانك قبل النوم!

حذرت دراسة حديثة من إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم لأن ذلك حسب النتائج المتوصل إليها يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد درس العلماء 1675 مريضا تتراوح أعمارهم بين 20 وما فوق والذين زاروا مستشفى جامعة أوساكا في اليابان بين أفريل 2013 ومارس 2016 للفحص أو الجراحة أو العلاج.

وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات بناءً على عادات نظافة الفم لديهم، كما تم تقييم العمر والجنس وتاريخ التدخين والأسنان والسجلات الطبية.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين اعتادوا على تنظيف أسنانهم ليلا كانوا أقل عرضة لأمراض القلب.

وقال مؤلفو الدراسة، إن “النتائج تشير بوضوح إلى أن التنظيف بالفرشاة فقط في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم غير كافٍ وأن التنظيف ليلاً جيد للحفاظ على صحة جيدة”.

وأضافوا: “للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، من الضروري تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار، ولكن الأهم هو تنظيف الأسنان بالليل قبل الذهاب إلى الفراش.”

ويعتقد الباحثون أن البكتيريا العالقة في الفم هي المسؤولة عن الالتهابات في جميع أنحاء الجسم والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

يذكر أن مجلة “بريجيت” الألمانية كانت قد شددت في العام 2017 على ضرورة تنظيف الأسنان ليلا بصفة خاصة، وذلك للحيلولة دون تكاثر البكتيريا بداخل الفم بسبب تراجع إفراز اللعاب ليلا.

ويؤدي تكاثر البكتيريا في الفم إلى نشوء أحماض تهاجم مينا الأسنان، وأضافت المجلة المعنية بالصحة في موقعها الإلكتروني أن عدم تنظيف الأسنان لمدة طويلة أو تنظيفها بشكل سطحي فقط يتسبب في تكوّن طبقة من الرواسب على الأسنان، تعرف باسم طبقة “البلاك”، والتي يتعذر إزالتها بعد فترة من الوقت.

وعلى المدى الطويل يمكن أن تؤدي طبقة البلاك إلى الإصابة بالتهابات خطيرة باللثة، مثل التهاب دواعم السن، بالإضافة إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم باستمرار. ولتجنب هذه المخاطر توصي “بريجيت” بالمواظبة على تنظيف الأسنان ليلاً على وجه الخصوص، مع مراعاة مرور نحو 20 دقيقة بين تناول الطعام وتنظيف الأسنان، خاصة بعد تناول الفواكه الحمضية؛ نظراً لأنها تهاجم مينا الأسنان.