دراسة: تدخين الشيشة يضاعف مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من كلية الطب بجامعة قطر، عن وجود علاقة بين تدخين الشيشة وزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب.

واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 1000 مشارك، سبق لهم أن عانوا من الذبحة الصدرية أو النوبات القلبية أو الجلطات.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يدخّنون الشيشة، ترتفع لديهم احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بـ1.65 مرة، مقارنة بمن لا يدخّنون على الإطلاق.

كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين بدأوا في تدخين الشيشة في سنّ مبكرة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وقالت الدكتورة سوسو زغير التي أشرفت على فريق البحث، أن هذه الدراسة تسلّط الضوء على أهمية فهم المخاطر المرتبطة بتدخين الشيشة، لرفع الوعي العام بالمخاطر المرتبطة بهذه العادة.