دراسة تكشف سبب سقوط النساء من السلالم أكثر من الرجال

خلصت دراسة حديثة إلى أن النساء أكثر عرضة للسقوط من السلالم من الرجال لأنهن يتحدثن مع أشخاص آخرين، أو يحملن أغراضا، أو يرتدين أحذية ذات كعب عال.

وقدّر مخطط السلالم التابع لاتحاد النجارة البريطاني سابقا، أن 38 في المائة من النساء يتعرضن للسقوط صعودا أو هبوطا على الدرج كل عام، مقارنة بـ 28 في المائة من الرجال.

لا يختلف الأمر بالنسبة للشابات، حيث يعانين من عدد أكبر من حالات السقوط مقارنة بالشباب، مما يشير إلى أنها ليست مجرد مسألة أن تصبح المرأة أكثر ضعفا مع تقدم العمر.

وفي دراسة استقصائية، قال حوالي 51 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، إنهم فقدوا أقدامهم مقارنة بربع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر.

النساء أكثر تشتتا

اكتشف باحثون في جامعة بوردو، أن النساء يصبحن أكثر تشتتا عند استخدام السلالم.

وقام الفريق بتصوير 2400 شخص بالفيديو باستخدام مجموعتين من السلالم العامة للبحث عن سلوك محفوف بالمخاطر.واكتشف فريق البحث أن النساء كن يتحدثن إلى أشخاص أخرين، إما شخصيًا أو عبر الهاتف، ومن المرجح أنهن يحملن أشياء لذلك يقعن على الدرج.

كما كشفت الدراسة أن النساء اللواتي يرتدين العكب العالي أكثر عرضة للسقوط على السلالم.