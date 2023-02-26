دراسة تكشف نتائج غير متوقعة للعمل 4 أيام أسبوعيا

أظهرت دراسة جديدة نتائج غير متوقعة للعمل 4 أيام مقابل 3 أيام عطلة نهاية الأسبوع في أكبر تجربة ميدانية من نوعها.

ونشرت شركة الأبحاث البريطانية “أوتونومي” (Autonomy) النتائج الكاملة لأكبر دراسة لقياس نتائج العمل لأربعة أيام أسبوعية والتي أجريت في المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين جوان إلى ديسمبر لعام 2022 بالشراكة مع منظمة “فور دايز غلوبال” (4 Days Global) غير الربحية.

وصف التقرير النهائي النتائج بأنها “نجاح باهر” بعد انخفاض في ضغوط العمل بالنسبة للموظفين الذين حصلوا على وقت شخصي إضافي، مما انعكس إيجابيا على صحتهم ورفاهيتهم.

ووجد الموظفون فرصة أكبر لتقليل الإجهاد وتحسين الصحة العقلية والمزيد من ممارسة الرياضة ووقت أسهل للنوم، بحسب ما ذكر التقرير.

وشملت الدراسة 61 شركة وحوالي 2900 عامل في المملكة المتحدة.

وقالت 56 شركة من أصل 61 بنسبة 92 بالمئة، إنها مستمرة في نظام 4 أيام في الأسبوع، فيما أكدت 18 شركة تغيير سياستها للنظام الجديد بشكل دائم.

وقيّمت الشركات تجربتها بشكل جيد، إذ أفادت بأن الأعمال والإنتاجية ظلوا مرتفعين، فيما زادت الإيرادات.

أما الموظفون، فقال 90 بالمئة منهم إنهم يرغبون في استمرار العمل بأربعة أيام أسبوعيا. وأفاد 55 بالمئة من الموظفين بزيادة قدرتهم على العمل.

ووجد 60 بالمئة من الموظفين قدرة متزايدة على الجمع بين العمل ومسؤوليات الرعاية، وذكر 62 بالمئة أنه من السهل الجمع بين العمل والحياة الاجتماعية.

وفي حين، انخفضت مستويات القلق والتعب ومشاكل النوم وتحسنت الصحة العقلية والجسدية، وجد الموظفون أيضا أنه من الأسهل موازنة عملهم مع الالتزامات الأسرية والاجتماعية بنسبة 54 بالمئة.

أعلنت سلطات الشارقة، الثلاثاء، نتائج التقييم الذي أجراه المجلس التنفيذي للإمارة بشأن العمل 4 أيام في الأسبوع بدلا 5 في الدوائر الرسمية.

وكان الموظفون أيضا أكثر رضا عن الشؤون المالية لأسرهم وعلاقاتهم وكيفية إدارة وقتهم.