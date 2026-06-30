دراسة: تمارين المقاومة في منتصف العمر تقلّل من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري

بنسبة 42 بالمئة..

كشفت دراسة علمية حديثة، أن ممارسة تمارين المقاومة في منتصف العمر، تقلّل من مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 42 بالمئة.

وخلال الدراسة التي نشرتها شبكة “جاما” العلمية المفتوحة، تابع فريق بحثي مشترك من الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الحالة الصحية لأكثر من 143 ألف شخص بالغ على مدار 19 عاما.

وتوصل الباحثون إلى أن ممارسة تمارين المقاومة، أي تلك الحركات الرياضية التي تجبر العضلات على الانقباض تحت تأثير قوة خارجية، تساعد في تقليل معدلات الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

ومقارنة بمن لا يمارسون أي نوع من تمارين القوة، فقد تبيّن أن البالغين الذين مارسوا هذه التمارين لمدة ساعتين على الأقل أسبوعيا، تتراجع لديهم احتمالات الإصابة بالسكري بنسبة 27 في المئة.

كما أثبتت الدراسة أن الاستفادة الأكبر من التمارين، تتحقق لمن يستمرون في ممارستها في منتصف العمر. حيث تتراجع احتمالات الإصابة بالسكري لديهم بنسبة 42 في المئة.