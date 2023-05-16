دراسة جديدة: العدسات اللاصقة قد تسبب السرطان وأمراض الكلى

كشفت دراسة جديدة، أن العديد من العدسات اللاصقة اللينة قد تسبب مشكلات صحية بما في ذلك السرطان وأمراض الكبد والكلى.

وقال مختبر معتمد من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) أنها، تحتوي على مواد مسرطنة في 18 علامة تجارية شهيرة من العدسات اللاصقة في الولايات المتحدة.

وكشف مضمون الدراسة حول تصنيع العديد منها، من “PFAS”، وهي مواد كيماوية أبدية تدخل وتستقر في العين إلى الأبد، كونها لا تتحلل بسهولة.

وقام باحثون من عدد من الجامعات الأمريكية، باختبار 18 زوجا مختلفا من العدسات اللاصقة اللينة لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على”PFAS”.

وكشف الباحثون أن دخول المواد الكيمائية إلى العين عن طريق العدسات، قد يتسبب في أمراض السرطان، الكبد والكلى، إضافة إلى اضطرابات المناعة الذاتية ومشاكل الخصوبة.

وتستخدم المواد الكيميائية أيضا على نطاق واسع، بحيث يمكن إضافتها عن غير قصد إلى المنتجات في جميع مراحل سلسلة التوريد، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.

ووجد باحثون مستقلون وأكاديميون أن هذه المنتجات في السنوات الأخيرة في مجموعة من المنتجات من ورق المرحاض إلى عبوات الطعام البلاستيكية إلى عصير الفاكهة.

عدسات لاصقة (وتسمى للسهولة بـ عدسات) هي عدسات طبية، تجميلية أو لتصحيح البصر طالما ما توضع على قرنية العين.

يذكر أن العدسات اللاصقة عادةً ما تخدم نفس هدف النظارات الطبية، وهي تقدم رؤية أفضل من النظارات الطبية خصوصًا مع الدرجات العالية من قصر النظر أو طول النظر والغير مصحوبة بالأستجماتيزم وهي في هذا شبيهة بالليزك إلا أنها مؤقتة المفعول بعكس الليزك ذى المفعول الدائم.

تمتاز بأنها خفيفة وغير مرئية – أغلب العدسات التجارية تكون مظللة بالأزرق الفاتح الشفاف لكي يجعلوها أكثر مرئية عندما يتم غمسها في محاليل التنظيف والخزن. العدسات التجميلية تكون ملونة عن قصد لتغيير شكل العين.