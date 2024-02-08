دراسة جديدة تكشف خطر الضغوط المالية على الصحة!

كشفت دراسة جديدة معلومات صادمة بشأن خطر الضغوط المالية على صحة الإنسان، خاصة على المناعة والجهاز العصبي والغدد الصماء.

وبحسب ما نشر موقع New Atlas نقلًا عن دورية Brain, Behavior, and Immunity، فقد توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن التعرض لأحداث أو ظروف حياتية مرهقة كان مرتبطًا بتدهور الصحة البيولوجية، إلا أن التعرض للضغوط المالية، على وجه الخصوص، كان له أقوى تأثير ضار على أجهزة المناعة والجهاز العصبي والغدد الصماء، والتي تعتبر معًا ضرورية للحفاظ على صحة جيدة،

وتتواصل أجهزة المناعة والجهاز العصبي والغدد الصماء بشكل نشط ومستمر للحفاظ على التوازن، وهي عملية التنظيم الذاتي التي يحقق الجسم من خلالها الأداء الأمثل.

تتحكم هذه الشبكة المتكاملة من أجهزة الجسم في العمليات الفسيولوجية مثل نمو الخلايا وتمايزها، والتمثيل الغذائي والسلوك البشري، وعندما لا تعمل، يمكن أن تؤدي إلى أمراض جسدية وعقلية، بما يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والاكتئاب وتسارع الشيخوخة.

وتم تضمين الإجهاد، وخاصة الإجهاد المزمن، كمعدِّل لهذه الأنظمة وأنشطتها. ولكن يوجد القليل من الأدلة العلمية حول تأثير التوتر على نشاط الغدد الصم العصبية المناعية لدى كبار السن. لذلك، نظر باحثون من جامعة كوليدج لندن في العلاقة بين الضغط النفسي والخصائص المناعية والغدد الصم العصبية المميزة بين فئة كبار السن.

وقالت أوديسا هاميلتون، الباحثة الرئيسية في الدراسة: “عندما يعمل الجهاز المناعي والغدد الصم العصبية بشكل جيد معًا، يتم الحفاظ على التوازن، ويتم الحفاظ على الصحة”، مشيرة إلى أن “الإجهاد المزمن يمكن أن يعطل هذا التبادل البيولوجي ويؤدي إلى المرض”.

وأفادت دراسة سابقة بأن مخاوف الأشخاص المالية، ربما تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية بمقدار 13 ضعفا، وتزيد ضغط العمل بمقدار 6 أضعاف تقريبا.

كيف تؤثر الضغوط المالية على صحتك؟

قد يبدو القلق أحياناً وكأنه شيء يدور في رأسك فقط، لكن من الممكن أن يظهر التوتر جسدياً بطرق عدة.

وحول هذا تقول استشارية علم النفس السريري في مركز لندن للنوم زوي غوتس: “إن التوتر يؤثر في جميع الأنظمة، من ضربات قلبنا إلى تنفسنا وأدمغتنا”.

بينما قد يكون قليل من التوتر مفيداً كمحفز للقيام بالأفعال وإبقائنا آمنين، إلا أنه قد يكون ضاراً على المدى الطويل.

وتتابع غوتس: “يؤدي التوتر الشديد إلى استجابة وضع “الكر أو الفر” fight or flight response [رد فعل فسيولوجي تلقائي لحدث ينظر إليه على أنه مرهق أو مخيف]، وهو يؤدي بدوره إلى زيادة في نسب “الكورتيزول” cortisol والأدرينالين، وهذان الهرمونان قادران على إخماد الأجهزة الهضمية والمناعية والتناسلية، ويسببان اضطراباً في النوم بشكل كبير”.

العلامات والأعراض

بعض العلامات التي تشير إلى أن الضغوط المالية تؤثر في صحتك أكثر وضوحاً من غيرها.

يقول الطبيب المعالج العضو في الجمعية البريطانية للإرشاد والعلاج النفسي، مؤسس ومدير منظمة ووركينغ مايندز للاستشارات النفسية سيمون كومز: “تشمل المؤشرات الرئيسة النوم السيئ، وحدة المزاج، وانخفاض مستويات الطاقة والرغبة في البكاء… يشعر بعض الناس بفقدان الشهية ولا يشربون كمية كافية من الماء. وقد نأخذ – نحن أو زملاؤنا – إجازات مرضية أكثر من المعتاد”.

تقول غوتس، تشمل بعض الأمور التي قد تظهر أو تتفاقم: “الشقيقة، وآلام الظهر والعضلات، ومشكلات المعدة والهضم، والأرق، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب ضربات القلب”.