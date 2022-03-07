دراسة جديدة تكشف علاقة توقف التنفس أثناء النوم بسن اليأس

توصلت دراسة جديدة إلى أن انقطاع التنفس أثناء النوم قد يكون مرتبطا بآلام المفاصل والتعب لدى النساء بعد سن اليأس.

وتسلط هذه الدراسة التي نشرت في موقع healthly day) (الضوء على فرصة لزيادة التعرف على النساء المصابات بانقطاع التنفس الانسدادي النومي، والذي لا يتم تشخيصه بشكل كاف عند النساء اللائي يصبن غالبا بأعراض غامضة مثل الأرق والتعب والصداع الصباحي.

وحسب هذه النتائج، قد يكون ألم المفاصل عرضا آخر، حيث قالت الدكتورة ستيفاني فوبيون، المديرة الطبية لجمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية، إن ذلك يجب أن يدفع إلى النظر في تشخيص انقطاع الطمث لدى النساء.

ويعتبر انقطاع النفس النومي أكثر شيوعا عند النساء بعد سن اليأس 4.5 مرات مقارنة بالنساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث، وربما يرجع ذلك إلى انخفاض الهرمونات الجنسية بعد انقطاع الطمث، إذ تعاني النساء بعد سن اليأس أيضا من معدلات أعلى من آلام المفاصل، والتي ترتبط أيضا بالتغيرات الهرمونية.

أظهرت دراسات سابقة وجود صلة بين شدة الهبات الساخنة وخطر الإصابة بانقطاع النفس النومي لدى النساء في منتصف العمر، لكن العلاقة بين انقطاع النفس النومي وأعراض انقطاع الطمث الشائعة الأخرى لم تكن واضحة.

ووجدت هذه الدراسة ارتباطا كبيرا بين توقف التنفس أثناء النوم وآلام المفاصل.

وقال باحثون في بيان صحفي، ربما يحدث ذلك لأن أنسجة المفاصل تحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين الذي يلعب دورا مهما في صحة الأنسجة، مثل الغضاريف والأربطة والعضلات.

وهناك حاجة لدراسات أكبر للتحقق من النتائج التي تشير إلى الحاجة إلى البحث عن اضطرابات التنفس أثناء النوم لدى النساء اللواتي يعانين من دهان شديد في المفاصل والتعب للمساعدة في تحديد النساء المصابات بانقطاع التنفس أثناء النوم ، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة NAMS.

ومن المهم أيضا منع انقطاع التنفس أثناء النوم وعلاجه عند النساء الأكبر سنا ذلك لأنه يعتبر عاملا خطيرا لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، مما قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب، وهي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.