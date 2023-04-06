دراسة حديثة: “الشخير” يضاعف احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الشخير، إلى جانب اضطرابات النوم الأخرى، قد يزيد احتمال الإصابة بجلطة دماغية بنسبة تقارب الضعف.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة غالواي الأيرلندية، أن مشكلات النوم، بما في ذلك الشخير، والنوم المفرط أو غير الكافي، وتوقّف التنفس خلال النوم، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وقالت الدكتورة كريستين مكارثي التي قادت فريق البحث إن:”وجود أكثر من 5 من اضطرابات النوم، قد يرفع احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية بـ 5 أضعاف. مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من أي مشاكل في النوم”.

وقد شملت الدراسة 4496 شخصا من جميع أنحاء العالم، من بينهم 2238 شخصا أصيبوا بالفعل بسكتة دماغية. وكان متوسط عمر المشاركين 62 عام.

عدد ساعات النوم.. لا إفراط ولا تفريط

وتمّت ملاحظة أنماط النوم لدى المشاركين في الدراسة. وكان المشاركون الذين أبلغوا عن معاناتهم من انقطاع النفس والاختناق خلال النوم، أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بثلاث أضعاف تقريبا. مقارنة بمن لا يعانون من هذه الاضطرابات.

كما أظهرت النتائج المتحصل عليها أن الذين ينامون لساعات طويلة جدا، أو لساعات قليلة جدا، كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

أما الذين يعانون من الشخير، فقد كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بمرتين تقريبا. مقارنة بمن لا يواجهون هذه المشكلة في أثناء نومهم.

والسكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، تحدث عند انقطاع أو انخفاض إمدادات الدم عن جزء من الدماغ. ما يمنع أنسجته من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وبالتالي موت الخلايا خلال دقائق.