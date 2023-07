دراسة حديثة: الشعور بالنشاط بعد تناول القهوة أمر وهمي

كشفت دراسة برتغالية حديثة، أن النشاط الذي يشعر به الأشخاص الذين يحتسون القهوة صباحا، ما هو إلا شعور وهمي يعتريهم.

وقام الدارسون بتجنيد أشخاص كانوا يشربون كوبا واحدا من القهوة يوميا على الأقل، وأجروا فحصين عبر التصوير بالرنين المغناطيسي.

أحد هذين الفحصين قبل، والآخر بعد شرب القهوة أو شرب الماء الساخن مع نفس كمية الكافيين فيه بعد نصف ساعة.

وأثناء الفحص طُلب من المشاركين الاسترخاء والسماح لعقولهم بالتفكير الحر.

