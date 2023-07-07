دراسة حديثة: الشعور بالنشاط بعد تناول القهوة أمر وهمي

كشفت دراسة برتغالية حديثة، أن النشاط الذي يشعر به الأشخاص الذين يحتسون القهوة صباحا، ما هو إلا شعور وهمي يعتريهم.

وقام الدارسون بتجنيد أشخاص كانوا يشربون كوبا واحدا من القهوة يوميا على الأقل، وأجروا فحصين عبر التصوير بالرنين المغناطيسي.

أحد هذين الفحصين قبل، والآخر بعد شرب القهوة أو شرب الماء الساخن مع نفس كمية الكافيين فيه بعد نصف ساعة.

وأثناء الفحص طُلب من المشاركين الاسترخاء والسماح لعقولهم بالتفكير الحر.

We now know what a morning cup of coffee does to our brains. Thanks, fMRI! https://t.co/iyyvsD19CZ — Popular Science (@PopSci) June 28, 2023

وكشف تحليل فحوصات الدماغ أن اتصال شبكة الوضع الافتراضي – المشاركة في عمليات التأمل والتفكير الذاتي – انخفض بعد شرب القهوة وتناول الكافيين.

وأوضح العلماء أن ذلك يشير إلى أن تناول الكافيين أو فنجان القهوة يجعل الناس أكثر استعدادا للانتقال من الراحة إلى العمل في المهام.

كما كشفت الدراسة أيضا أن شرب القهوة يزيد الاتصال بأجزاء الدماغ، التي تشارك في الذاكرة العاملة، والتحكم المعرفي، والسلوك الموجه نحو الهدف.

وهذا الأمر لم يحدث عندما تناول المشاركون منتجات أخرى تحتوي على الكافيين.

وأشار الخبراء إلى أن تجربة تناول فنجان من القهوة هي المفتاح لزيادة الشعور باليقظة وجعل الشخص مستعدا للانطلاق.