دراسة حديثة: الشعور بالوحدة يزيد من خطر الموت المبكر

كشفت دراسة صينية حديثة، بعد مراجعة بيانات بحوث علمية شملت أزيد من مليوني شخص عبر العالم أن الشعور بالوحدة يزيد من خطر الموت المبكر.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد أعلن علماء جامعة “هاربين” الطبية أن الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية يقصر متوسط العمر المتوقع، ويسبب الموت المبكر من أمراض عديدة.

وتشير مجلة Nature Human Behaviour، إلى أن الأطباء درسوا بيانات 90 دراسة علمية شملت أكثر من 2.2 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم، واتضح لهم أن الأشخاص الذين أفادوا بأنهم معزولون اجتماعيا أو غالبا ما يشعرون بالوحدة كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرا لأي سبب، بما في ذلك مرض السرطان.

ووفقا للخبراء، مثل هؤلاء الأشخاص لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا دائما ولا نمط حياة نشط.

في ذات السياق أوضحوا أن العزلة الاجتماعية تسبب الالتهابات وضعف منظومة المناعة. وأن احتمال حصول هؤلاء الأشخاص في الوقت المناسب على رعاية طبية جيدة ضئيل، بسبب محدودية علاقاتهم الاجتماعية.

يذكر أن هذه الدراسات أجريت في البلدان ذات الدخل المرتفع. لذلك قد تكون النتائج غير صحيحة للبلدان الأقل دخلا.

وقد نصح الباحثون الأشخاص غير المتزوجين والذين يشعرون بالوحدة بضرورة المشاركة في المجموعات الاجتماعية والمجتمعية لتقوية الشعور بالانتماء، وتجنب الاستخدام المفرط للشبكات الاجتماعية.