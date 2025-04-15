دراسة حديثة: العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة “تضاعف” احتمالات إصابة المسنّين بالزهايمر

أظهرت دراسة علمية حديثة أن العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة تضاعف احتمالات إصابة المسنّين بالزهايمر.

الدراسة التي نُشرت في عدد جانفي 2025 من مجلة “The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease” الأمريكية، استندت إلى بيانات تتعلق بما يزيد عن 7700 شخص من كبار السن، بلغ متوسط أعمارهم 72 سنة.

وتميِّز الدراسة بين:

العزلة الاجتماعية، كحالة موضوعية قابلة للقياس من خلال مؤشرات مثل العيش دون شريك أو ضعف التفاعل مع الآخرين،

كحالة موضوعية قابلة للقياس من خلال مؤشرات مثل العيش دون شريك أو ضعف التفاعل مع الآخرين، والشعور بالوحدة، كتجربة نفسية داخلية يعبّر عنها بالافتقار إلى التواصل العاطفي مع الناس.

حيث كشفت النتائج المتوصل إليها، أن الشعور بالوحدة ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة 111.7 بالمئة. كما زادت احتمالات إصابة المسنّين الذين يعيشون عزلة اجتماعية بنسبة 91.5 بالمئة.

كما أبرزت النتائج مفارقة لافتة للانتباه، فقد وُجد أن الأشخاص المعزولين اجتماعيًا الذين لم يصرّحوا للقائمين بالدراسة بأنهم يشعرون بالوحدة، عانوا من معدل أسرع لتدهور قدراتهم المعرفية.

وأوعز الباحثون ذلك إلى أن المسنّين الذين لم يعترفوا بمشاعرهم واحتياجاتهم الإنسانية الفطرية للتواصل والعلاقات الاجتماعية، كانوا أكثر عرضة للتدهور المعرفي الذي يسبق الإصابة بالزهايمر. لكونهم أكثر انسحابا اجتماعيا، وأقل سعيا إلى الحصول على الدعم الاجتماعي اللازم.