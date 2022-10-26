دراسة حديثة تكشف عن السن الأنسب للإقلاع عن التدخين

توصلت دراسة أميركية جديدة إلى أن المقلعين عن التدخين قبل سن الـ35 لديهم معدلات وفاة مماثلة خلال فترة زمنية معينة مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخنوا على الإطلاق، وفق موقع “سايس ألرت”.

الدراسة المنشورة على مجلة “جاما نتورك”، اعتمدت على إحصائيات مركز الصحة الوطني الأميركي، وتضمنت استبيانات لأكثر من 550 ألف بالغ تم ملؤها في الفترة بين يونيو 1997 وديسمبر 2018، من بينهم مدخنون حاليون وأشخاص أقلعوا عن التدخين، وآخرون دخنوا أقل من 100 سيجارة في حياتهم، بالإضافة إلى مؤشر الوفيات الوطني، وقاعدة بيانات سجلات الوفيات في الولايات المتحدة.

وحسب الدراسة فإن الإقلاع عن التدخين حتى في سن متأخرة، يعد أمرا إيجابيا، لكن الباحثين وجدوا أن معدلات الوفاة لدى هذه الفئة تجاوزت معدلات وفاة من أقلعوا عن التدخين قبل بلوغهم سن 35 عاما.

وهذه ثالث دراسة كبيرة تشير إلى أن عمر 35 عاما، هو السن الأمثل للإقلاع عن التدخين، خاصة بالنسبة لأولئك الذين بدأوا في سن مبكرة، بحسب الأستاذ في قسم طب الأسرة والصحة العامة في جامعة كاليفورنيا، جون بي بيرس.

وكتب بيرس ، الذي لم يشارك في البحث الجديد ، “كان معروفًا منذ فترة طويلة أنه كلما استقال المدخن مبكرًا ، كان ذلك أفضل”. “ومع ذلك، من الممكن الآن أن نكون أكثر تحديدًا فيما يتعلق بالسن الذي يتركه المدخن.”

واستخدمت الدراسة الجديدة بيانات من مسح مقابلة الصحة الوطنية الأمريكية ، وهو مسح قائم على الاستبيان يستخدم لمراقبة صحة سكان الولايات المتحدة، ومؤشر الوفيات الوطني ، وهو قاعدة بيانات لسجلات الوفيات في البلاد.

واشتمل التحليل على بيانات استقصائية لأكثر من 550 ألف بالغ أكملوا الاستبيانات بين يناير 1997 وديسمبر 2018 وكانوا بين 25 و 84 عامًا وقت التوظيف.

وشمل هؤلاء المدخنون الحاليون والمدخنون السابقون وما يسمى بالمدخنين غير المدخنين، مما يعني الأشخاص الذين يدخنون أقل من 100 سيجارة في حياتهم.

وفقًا لمؤشر الوفيات الأمريكي توفي ما يقرب من 75000 من هؤلاء الخاضعين للدراسة بحلول نهاية عام 2019. مقارنةً بالمدخنين الذين لم يدخنوا مطلقًا ، أظهر المدخنون الحاليون معدل وفيات أعلى بكثير لجميع الأسباب ، بشكل عام ، بالإضافة إلى معدلات أعلى للوفاة من السرطان ، أمراض القلب وأمراض الرئة ، على وجه التحديد.

وأظهر المدخنون البيض من غير ذوي الأصول الاسبانية أعلى معدل وفيات لجميع الأسباب ، والذي كان أعلى بثلاث مرات من معدل الوفيات غير المدخنين. كان لدى المدخنين غير البيض ، بما في ذلك الأشخاص من أصل إسباني وغير إسباني ، معدلات وفيات أقل قليلاً ، حوالي ضعف معدلات الوفيات التي لم يدخنوا مطلقًا.

قد يكون هذا مرتبطًا بحقيقة أن هؤلاء المشاركين أبلغوا عن تدخين عدد أقل من السجائر يوميًا ، في المتوسط ​​؛ البدء في التدخين في سن أكبر ؛ وقلة احتمالية التدخين يوميًا ، مقارنة بالأشخاص البيض.

وكتب برايس في تعليقه “تذكرنا هذه النتائج بأن الحد من شدة التدخين (السجائر في اليوم) يجب أن يكون أحد أهداف برامج مكافحة التبغ”.

وكتب مؤلفو الدراسة بشكل حاسم، في حين أن التدخين الحالي مرتبط بارتفاع خطر الوفاة عبر جميع المجموعات العرقية والإثنية التي شملها الاستطلاع ، فإن “الإقلاع عن التدخين مرتبط بمخاطر معكوسة بشكل كبير لجميع المجموعات”.

على وجه الخصوص ، أولئك الذين أقلعوا عن التدخين في سن 45 قللوا من خطر الموت بنسبة تصل إلى 90٪ ، وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل سن 35 أظهروا معدلات وفيات قريبة جدًا من تلك التي لم يدخنوا مطلقًا.

وبالمثل ، وجدت الدراسة أيضًا أنه كلما مر الوقت منذ أن أقلع الشخص عن التدخين ، كلما اقترب معدل الوفيات لديه من معدل وفيات الشخص الذي لم يدخن مطلقًا.

وكتب برايس في تعليقه أن تحديد موعد نهائي لسن 35 عامًا يمكن أن يكون محفزًا للمدخنين الشباب الذين يعملون على الإقلاع عن التدخين.

وحسبه، “بدون هدف قريب ، من المغري للمدخنين التخلي عن محاولة الإقلاع عن التدخين مع الإدراك مثل” لست بحاجة فعلاً إلى القيام بذلك الآن “. الدراسة … توفر البيانات اللازمة لتحديد هدف تقريبي محفز للإقلاع عن التدخين قبل سن 35 عامًا “.

لكن بالطبع ، لم نفقد كل شيء بعد سن 35 – كما تشير الدراسة ، فإن الإقلاع عن التدخين في الأعمار الأكبر لا يزال يقلل من خطر الوفاة ، ولكن ليس بنفس القدر من الأهمية.

البحث لديه بعض القيود. على سبيل المثال ، تم جمع المعلومات حول عادات التدخين لدى الأشخاص في وقت ما ، لذلك قد يكون بعض الأشخاص قد أقلعوا عن التدخين أو بدأوا في التدخين بعد الاستطلاع.

وحذر المؤلفون من أنه “وبالتالي ، فإن كلا من المخاطر الحقيقية للتدخين والفوائد الحقيقية للإقلاع عن التدخين قد يتم التقليل من شأنها في هذه الدراسة”.

ومع ذلك ، لا تزال الدراسة تشير إلى أن الإقلاع عن التدخين يقلل بشكل كبير من خطر الموت المبكر – خاصة إذا كنت تفعل ذلك في سن مبكرة.

الصحة العالمية: التدخين يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا

وعام 2020، وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرا جديدا إلى المدخنين في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 37 ألف شخص في العالم مع بداية انتشار الفيروس.

وقالت المنظمة في منشور على حسابها بموقع “فيسبوك”، إن التدخين بكل أنواعه، سواء كان سجائر أو أرجيلة، يزيد من فرص إصابة المدخن بفيروس كورونا ونقل العدوى للآخرين.

وذكرت المنظمة أن وضع اليد على الفم خلال التدخين من الممكن أن يؤدي إلى نقل الفيروس داخل الجسم، مشيرة إلى أن تبادل السجائر يمكن أن ينقل المرض أيضا بين المدخنين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن التدخين يضعف الجهاز التنفسي، مما يعزز فرص الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا أن المرض يهاجم الرئتين على وجه التحديد.

ودعت المنظمة الدولية المدخنين إلى وقف التدخين فورا في ظل تفشي الوباء، من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة الأشخاص المحيطين بهم، وقالت إن “هذا هو الوقت المناسب للتخلص من هذه العادة”.

ولا تنفك منظمة الصحة العالمية على مدار العام عن التذكير بوقف التدخين، لما له من آثار صحية ضارة خاصة على الرئتين، وقد كثفت المنظمة حملتها بهذا الخصوص مع انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم.

وأشارت المنظمة في إحصائية لها في مايو الماضي، إلى أن التبغ يقتل نصف من يتعاطونه تقريبا، إذ يودي بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة سنويا، منهم أكثر من 7 ملايين ممن يتعاطونه مباشرة، ونحو 1.2 مليون “مدخن سلبي” ممن يتعرضون لدخان غير مباشر.