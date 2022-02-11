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جواهر

دراسة حديثة: تهدئة الأطفال بالأجهزة الذكية يفقدهم قدرة التحكم في عواطفهم

جواهر الشروق
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دراسة حديثة: تهدئة الأطفال بالأجهزة الذكية يفقدهم قدرة التحكم في عواطفهم

كشفت دراسة حديثة أن تهدئة الأطفال عن طريق الأجهزة الذكية يفقدهم قدرة التحكم في عواطفهم.

وبحسب ما أفادت صحيقة “​ديلي ميل​” البريطانية، فإن الدراسة حذرت من أن تهدئة الطفل عن طريق جعله يشاهد ما يعرض على شاشات الأجهزة الذكية، قد يفقدهم القدرة على التحكم في عواطفهم وتهدئة أنفسهم، فضلًا عن أنه يؤثر على مهاراتهم الخاصة بالتفكير.

ولفتت، في الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة أوكسفورد، إلى ضرر جديد تسببه آخر هذه الأجهزة، وذلك بعد أن سأل الباحثون آباء وأمهات 575 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات عن المدة التي قضوها أمام الشاشات خلال إغلاق ​جائحة كورونا​ في عام 2020.

وتبيّن للباحثين، أنه كلما زادت المدة التي يقضيها الطفل أمام الأجهزة الذكية، كان أقل قدرة على التحكم في عواطفه، مشيرين إلى أن الأطفال يتمتعون بمهارات تفكير أقوى كلما زاد الوقت الذي يقضونه في اللعب مع آبائهم وفي ممارسة أنشطة مفيدة معهم.

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