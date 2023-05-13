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دراسة حديثة: هذا العرض يسبق إصابة النساء بالسكتة القلبية

جواهر الشروق
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دراسة حديثة: هذا العرض يسبق إصابة النساء بالسكتة القلبية
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كشفت دراسة حديثة أن عسر الهضم من بين الأعراض التي تسبق حدوث سكتة قلبية بالنسبة للنساء.

ونشرت مجلة Circulation ، دراسة خلصت إلى أن عسر الهضم كان من  بين الأعراض المعروفة التي سبقت الإصابة بالسكتة القلبية للنساء، وعانت بعضهن منه قبلها بشهر.

ونتيجة لذلك، يمكن للمريضات العودة إلى حياتهن اليومية دون أن يكون لديهن أدنى فكرة عن تعرضهن لأضرار في الجسم.

قد تشكو النساء من عسر الهضم أو الأنفلونزا أو إجهاد العضلات أو عدم الراحة في الصدر أو الفكين أو الجزء العلوي من الظهر أو الذراعين، وفقا للدكتورة ديبورا إكيري، أخصائية أمراض القلب السريرية في مستشفى القلب في الولايات المتحدة.

وأشارت الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية الصامتة من الرجال، وفقا لجمعية القلب الأمريكية.

أما بالنسبة لعسر الهضم الذي ظهر ضمن علامات السكتة القلبية للنساء، يمكن أن يكون ألما أو انزعاجا في الجزء العلوي من البطن، أو ألما حارقا خلف عظم الصدر.

وقال الدكتور إكيري: “مثلما يوحي الاسم، فإن النوبة القلبية الصامتة هي نوبة لا تظهر عليها أعراض تكشف الإصابة بها.

أضافت، لكنها مثل أي نوبة قلبية أخرى، حيث يتم توقف تدفق الدم إلى جزء من القلب بشكل مؤقت ويمكن أن يسبب ندبات وتلفا لعضلة القلب.

تابعت قائلة، إن عوامل الخطر للنوبات القلبية الصامتة هي نفسها العوامل المعروفة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والتدخين والتاريخ العائلي لأمراض القلب والسمنة والعمر، ولكن يعتبر عسر الهضم من الاعراض التي لا يتم الانتباه لها.

وكشف الباحثون إلى أن 85 إلى 90بالمائة من النساء، أبلغن عن عدة أعراض مختلفة في الفترة التي سبقت الإصابة بنوبة قلبية.

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