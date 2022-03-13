دراسة حديثة: هذا الفيتامين مهم ويتدخل بشكل معقد في نمو الشعر

كشفت دراسة حديثة أن الفيتامين “د” مهم للغاية ويلعب دورا معقدا في نمو الشعر، خاصة بعدما أثبت جدارة في علاج العديد من الأمراض الجلدية.

وحسب الدراسة فإنه من المهم أن نعرف أنه إذا كان تساقط الشعر اليومي أكبر من حوالي 100 شعرة في اليوم، فقد يحدث ترقق تدريجي، وغالبا ما يصبح هذا ملحوظًا بشكل متزايد في السنوات اللاحقة، عندما يتباطأ نمو الشعر.

وقد يكون تساقط الشعر الدائم أمرًا مزعجًا، ولكن هناك عدد من العلاجات الطبيعية التي أظهرت نتائج واعدة في تحفيز نمو الشعر.

وتشير مراجعة لتساقط الشعر وفيتامين (د)، نُشرت في المكتبة الوطنية للطب، ونقلها موقع (archyde ) إلى أن فيتامين (د) يلعب دورًا مهمًا في الأمراض الجلدية والعلاجات الجلدية، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للمناعة، وتنظيم تمايز الخلايا الكيراتينية والانتشار.

كما أنه يؤثر على دورة الشعر، ودوره في تساقط الشعر قيد البحث المستمر.

تم إجراء بحث في الأدبيات في ( PubMed) لمراجعة الدراسات الحالية ذات الصلة التي تبحث في دور فيتامين (د) في التسبب في المرض، كمكمل وكطريقة علاج محتملة في تساقط الشعر.

ووجد أن فيتامين (د) كان “متورطًا بشكل معقد” في مسارات تأشير مختلفة لنمو بصيلات الشعر وتمايزها. ومع ذلك ، هناك نقص في الدراسات الحاسمة لإثبات فائدة إعطاء فيتامين (د) في تصحيح تساقط الشعر وإدارة هذه الحالات.

وتقول دراسة أخرى” لقد ارتبط نقص فيتامين (د) بالعديد من اضطرابات تساقط الشعر، مثل مرض الثعلبة البقعية وتساقط الشعر الأنثوي، ومع ذلك، لم تجد الدراسات السابقة ارتباطًا بين مستويات فيتامين (د) في الدم وشدة الصلع الوراثي.

وتضيف الدراسة: “أظهرت دراستنا وجود ارتباط كبير بين نقص فيتامين (د) وشدة الصلع الوراثي. يشير هذا إلى أن هذا الفيتامين قد يلعب دورًا في ظهور الثعلبة الأندروجينية قبل الأوان. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في عدد أكبر من السكان وتأثير مكملات فيتامين (د) على تطور الصلع الوراثي للتحقق من صحة النتائج المذكورة”.

وتقول عيادة “كليفلاند” إن نقص فيتامين( د)يمكن أن يكون له عدد من العلامات والأعراض التي قد تشمل الإرهاق، آلام العظام، ضعف العضلات، تغيرات في المزاج، مثل الاكتئاب).