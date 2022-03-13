-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

دراسة حديثة: هذا الفيتامين مهم ويتدخل بشكل معقد في نمو الشعر

جواهر الشروق
  • 276
  • 0
دراسة حديثة: هذا الفيتامين مهم ويتدخل بشكل معقد في نمو الشعر

كشفت دراسة حديثة أن الفيتامين “د” مهم للغاية ويلعب دورا معقدا في نمو الشعر، خاصة بعدما أثبت جدارة في علاج العديد من الأمراض الجلدية.

وحسب الدراسة فإنه من المهم أن نعرف أنه إذا كان تساقط الشعر اليومي أكبر من حوالي 100 شعرة في اليوم، فقد يحدث ترقق تدريجي، وغالبا ما يصبح هذا ملحوظًا بشكل متزايد في السنوات اللاحقة، عندما يتباطأ نمو الشعر.

وقد يكون تساقط الشعر الدائم أمرًا مزعجًا، ولكن هناك عدد من العلاجات الطبيعية التي أظهرت نتائج واعدة في تحفيز نمو الشعر.

وتشير مراجعة لتساقط الشعر وفيتامين (د)، نُشرت في المكتبة الوطنية للطب، ونقلها موقع (archyde ) إلى أن فيتامين (د) يلعب دورًا مهمًا في الأمراض الجلدية والعلاجات الجلدية، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للمناعة، وتنظيم تمايز الخلايا الكيراتينية والانتشار.

كما أنه يؤثر على دورة الشعر، ودوره في تساقط الشعر قيد البحث المستمر.

تم إجراء بحث في الأدبيات في ( PubMed) لمراجعة الدراسات الحالية ذات الصلة التي تبحث في دور فيتامين (د) في التسبب في المرض، كمكمل وكطريقة علاج محتملة في تساقط الشعر.

ووجد أن فيتامين (د) كان “متورطًا بشكل معقد” في مسارات تأشير مختلفة لنمو بصيلات الشعر وتمايزها. ومع ذلك ، هناك نقص في الدراسات الحاسمة لإثبات فائدة إعطاء فيتامين (د) في تصحيح تساقط الشعر وإدارة هذه الحالات.

وتقول دراسة أخرى” لقد ارتبط نقص فيتامين (د) بالعديد من اضطرابات تساقط الشعر، مثل مرض الثعلبة البقعية وتساقط الشعر الأنثوي، ومع ذلك، لم تجد الدراسات السابقة ارتباطًا بين مستويات فيتامين (د) في الدم وشدة الصلع الوراثي.

وتضيف الدراسة: “أظهرت دراستنا وجود ارتباط كبير بين نقص فيتامين (د) وشدة الصلع الوراثي. يشير هذا إلى أن هذا الفيتامين قد يلعب دورًا في ظهور الثعلبة الأندروجينية قبل الأوان. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات في عدد أكبر من السكان وتأثير مكملات فيتامين (د) على تطور الصلع الوراثي للتحقق من صحة النتائج المذكورة”.

وتقول عيادة “كليفلاند” إن نقص فيتامين( د)يمكن أن يكون له عدد من العلامات والأعراض التي قد تشمل الإرهاق، آلام العظام، ضعف العضلات، تغيرات في المزاج، مثل الاكتئاب).

مقالات ذات صلة
دراسة فرنسية: النساء أكثر لوما لأنفسهن عندما يفشلن

دراسة فرنسية: النساء أكثر لوما لأنفسهن عندما يفشلن

يسرى تكشف: هذا هو الفنان الوحيد الذي تمنيت الزواج منه!

يسرى تكشف: هذا هو الفنان الوحيد الذي تمنيت الزواج منه!

بالصور.. مسابقة روسية لأجمل مقاتلة في الجيش!

بالصور.. مسابقة روسية لأجمل مقاتلة في الجيش!

السلطات العراقية “تعيد الحياة” لامرأة ميتة من سنوات!

السلطات العراقية “تعيد الحياة” لامرأة ميتة من سنوات!

شاف تركية تشرف على تكوين طلبة مدرسة الفندقة بالجزائر

شاف تركية تشرف على تكوين طلبة مدرسة الفندقة بالجزائر

الأزمة الأوكرانية.. أمهات بديلات عالقات رفقة أطفالهن!

الأزمة الأوكرانية.. أمهات بديلات عالقات رفقة أطفالهن!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد