دراسة حديثة: هكذا يستخدم النمل في الكشف عن الخلايا السرطانية؟

كشفت دراسة حديثة أن البحوث متواصلة للتعرف على طرق مبتكرة للكشف عن الأورام السرطانية مبكرا، والتي منها استخدام النمل.

وذكر تقرير نشره موقع “آي ساينس” في فيفري الماضي، أنه تم استخدام النمل للكشف عن خلايا سرطانية عبر مكونات أعضاء بشرية تم إعدادها لهذا الغرض.

وتقول الدراسة إن التجارب المبدئية تشير إلى قدرة النمل على التكيف بسرعة للارتباط برائحة الخلايا السرطانية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يميز بينها وبين الخلايا السليمة.

وتعتمد قدرة النمل على التمييز بين الخلايا السرطانية والسليمة على رائحة المركبات العضوية المتطايرة، بحسب التقرير، الذي أوضح أن الاعتماد على هذا الأسلوب في تشخيص السرطان يمكن أن يتحول ذلك إلى واقع في المستقبل القريب.