دراسة دقيقة حول تدريس التاريخ في الجزائر قريبا

برنامج خاص لإحياء الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الأحد بالجزائر العاصمة، أن الاحتفالات المخلّدة لذكرى ستينية استرجاع السيادة الوطنية، حققت “أهدافا راقية متعلقة بالحفاظ على الثوابت الوطنية وصون الذاكرة، والدفاع عن الهوية الوطنية”، وذلك تنفيذا لتعليمات وقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال ربيقة، خلال استضافته في الطبعة الثانية لمنتدى وكالة الأنباء الجزائرية بحضور وزير الاتصال، محمد لعقاب ومسؤولي منظمات الأسرة الثورية ومجاهدين وأبناء شهداء، إن إنجازات ستينية الاستقلال، التي كان لكافة القطاعات برنامج خاص لإحيائها، حققت “أهدافا راقية متصلة بالحفاظ على الثوابت الوطنية وحماية الذاكرة والدفاع عن الهوية الوطنية”، مبرزا أن الدولة الجزائرية أولت “أهمية بالغة” لهذا الحدث التاريخي، وذلك “تجسيدا للقرارات والتعليمات السامية لرئيس الجمهورية وعنايته الخاصة بملف الذاكرة الوطنية”.

وأوضح الوزير، أن برنامج الاحتفال بستينية الاستقلال اعتمد على “المنهجية وتنويع قنوات تبليغ الذاكرة الوطنية، وتم تسطيره بعناية”، وذلك انطلاقا من الاستعراض العسكري الذي نظّمته وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 5 جويلية 2022 وما حمله من “رسائل هامة للداخل والخارج”، مضيفا أن القطاع شرع، بعد ذلك، في تجسيد العديد من البرامج، على غرار تصميم الملحمة التاريخية الكبرى “ألا فاشهدوا”، التي شارك فيها شباب من كافة مناطق الوطن وكذا الملحمة الاستعراضية “آية”.

واستجابة لمقتضيات العصرنة ومتطلبات الشباب -يضيف الوزير- تم إطلاق العديد من المنصات الإلكترونية المختصة في التاريخ الوطني، على غرار منصة “جزائر المجد” التي تعتبر واجهة الجزائر تاريخيا وحضاريا، ويستجلي من خلالها المتصفح من داخل الوطن وخارجه تاريخ الجزائر إلى جانب تطبيقة أخرى مكيّفة تهتم بالأحداث التاريخية للفترة الممتدة من 1830 إلى غاية 1962، بهدف “تسهيل الولوج إلى المعلومة التاريخية بوسائل تكنولوجية حديثة”.

وتطرق الوزير، بذات المناسبة، إلى جهود القطاع فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باعتماد الرقمنة كخطوة في مسار صون الذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية بصدد “تحيين وعصرنة كافة أنظمتها المعلوماتية من خلال ربط كافة المؤسسات التابعة لها بالألياف البصرية”، وأضاف أن الوزارة مضت في”الانفتاح على التكنولوجيات الحديثة، لتبليغ القيم السامية للمجاهدين والشهداء ورسالتهم النبيلة”.

وفيما يتعلق بكتابة التاريخ الوطني، أوضح ربيقة، أن قطاعه “يعتمد على مقاربة علمية، أكاديمية تستمد إلى الشهادات الحية للمجاهدين ومذكراتهم”، مشيرا إلى أنه في إطار الاحتفال بستينية الاستقلال، “تم طبع 150 عنوان جديد تم اختيارها بموضوعية من قبل لجان متخصصة ومجالس علمية”.

وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ذات الصلة بتنويع أدوات تبليغ الذاكرة الوطنية، لاسيما مجال السمعي، البصري، قال الوزير إن مصالحه اعتمدت على الأعمال التوثيقية حيث تم إنجاز، بالتعاون مع وزارة الثقافة، “46 عملا سمعيا، بصريا”.

كما أعدّت وزارة المجاهدين -مثلما أضاف- “18 عملا تتضمن أفلاما مطوّلة وشرائط وثائقية موضوعاتية، تطرقت إلى عدة جوانب من الثورة التحريرية المجيدة، على غرار تكريس دور المرأة والطفل، ومن بينها 3 أفلام تاريخية مطوّلة، سيتم عرض واحد منها وهو المتعلق بقائد الولاية التاريخية الثانية زيغوت يوسف، بمناسبة الذكرى الـ69 لاندلاع الثورة التحريرية، حيث سيتم عرض الفيلمين الآخرين حول القائدين سي أمحمد بوقرة وسي الحواس بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة المجيدة (1 نوفمبر 2024)”.

كما أشار إلى أنه “يتم حاليا الإعداد لبرنامج خاص، لإحياء الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة”.

ولدى رده على سؤال يتعلق بترقية المادة التاريخية في المنظومة التربوية، كشف الوزير عن “إنجاز دليلين مرجعيين موجّهين للأساتذة والتلاميذ في كافة الأطوار التعليمية، وذلك في إطار اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية”، مضيفا، في نفس الإطار، أن وزارة المجاهدين بصدد “إعداد دراسة دقيقة تتعلق بتدريس التاريخ الوطني، ستكون جاهزة قريبا”.