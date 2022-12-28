دراسة دولية: هذه نسبة المهاجرين إلى الجزائر خلال الـ 30 سنة الماضية

سلطت دراسة دولية الضوء حول نسبة المهاجرين عبر دول العالم مقارنة بعدد السكان الأصليين وأظهرت معدلات الهجرة إلى الجزائر خلال الـ 30 سنة الماضية.

وقالت دراسة دولية حول خريطة الهجرة الدولية نشرها موقع “فيزيال كابيتليست” الأمريكي إن نسبة الهجرة إلى الجزائر بلغت في 1990 نسبة 1 بالمائة من إجمالي عدد السكان وبدأت في التراجع حيث بلغت في عام 2000 نسبة 0.81 بالمائة وفي 2010 بلغت 0.60، ووصلت في 2020 إلى 0.57 بالمائة من عدد السكان.

وبلغت نسبة المهاجرين إلى الجزائر نسبة 0.57 بالمائة من عدد السكان في 2020، وتراجعت بنسبة 46 بالمائة مقارنة بسنة 1990.

أما في تونس فنسبة الهجرة إليها وصلت إلى 0.51 بالمائة من عدد السكان وفي المغرب 0.28 من عدد السكان في 2020.

وأفادت الدراسة أن الولايات المتحدة هي موطن لأكبر عدد من المهاجرين – أكثر من 50 مليون – الذين يشكلون الآن 15 ٪ من سكان البلاد منذ عام 1990.

وأضافت الدراسة أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية، سجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة هجرة حسب الدولة ، حيث تم تعريف 88٪ من سكانها على أنهم مهاجرون في عام 2020

كما أوضحت الدراسة أن عدد المهاجرين في عام 2020 272 مليون مهاجر بنسبة 3.5٪ . من سكان العالم

وقالت أن الأمم المتحدة تعرف المهاجر على أنه شخص يعيش في بلد آخر غير بلد ميلاده لمدة عام أو أكثر . بالإضافة إلى المواطنين أو المقيمين الجدد، هناك مجموعة متنوعة من الأشخاص تنطبق عليهم هذا التعريف.

وأضافت “ترتبط مستويات الهجرة المرتفعة عمومًا بمستويات المعيشة الأعلى والاقتصادات المتقدمة. على سبيل المثال ، يوجد في أمريكا الشمالية وأوروبا وأوقيانوسيا نسبة عالية نسبيًا من المهاجرين.

وفي الوقت نفسه، شهدت كوريا الجنوبية أكبر زيادة نسبية في المهاجرين على مدى العقود الثلاثة الماضية. في مواجهة أدنى معدل للخصوبة في العالم وشيخوخة السكان، سنت الدولة إصلاحات سياسية لتشجيع الهجرة، بما في ذلك برنامج عامل ضيف رسمي وحقوق التصويت المحلية للمقيمين الأجانب الدائمين.