دراسة سويسرية: الجزائر أقل الدول العربية تلوثا

كشفت دراسة أعدتها شركة IQ Air السويسرية المعنية بقضايا تنقية الهواء أن الجزائر أقل الدول العربية تلوثا، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وشملت الدراسة بيانات جودة الهواء في 7323 مدينة عبر 131 دولة وإقليم، حيث سجلت التشاد أعلى نسبة تلوث في العالم لعام 2022، تليها العراق ثم باكستان، فالبحرين.

واستعرض موقع شركة IQ Air خريطة تظهر ترتيب الدول ونسبة التلوث بها، وجاء تريب الدول العربية كالآتي:

1ـ العراق.

2ـ البحرين.

3ـ الكويت.

4ـ مصر.

5ـ الإمارات.

6ـ السودان.

7ـ قطر.

8ـ السعودية.

9ـ سوريا.

10ـ الجزائر.

وسجلت تشاد، تلوثا بنسبة 89.7 ميكروغرام في المتر المكعب وهي أعلى نسبة تلوث في العالم، وأكثر بـ17 مرة من توصيات نقاوة الهواء القياسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بـ2.5 جزيء في المتر المكعب.

وحل العراق ثانيا بـ80.1 ميكروغرام، وباكستان ثالثة بـ70.9 ميكروغرام، والبحرين بـ66.6 ميكروغرام وبنغلاديش بـ65.8 ميكروغرام.

وتظهر الدراسة ارتفاع معدلات التلوث في العراق بنحو الضعف خلال عام واحد، من 49.7 في عام 2021، وكذلك أظهرت البحرين ارتفاعا كبيرا من 49.8 في عام 2021.

وجاءت الجزائر في آخر القائمة بنسبة تلوث 17.8 ميكروغرام في المتر المكعب، وهي أقل نسبة تلوث في العالم العربي.

واستوفت ستة بلدان إرشادات منظمة الصحة العالمية، هي أستراليا وإستونيا وفنلندا، وغرينادا، وأيسلندا ونيوزيلندا.

وتنقل الدراسة عن إيدان فارو، عالم جودة الهواء في منظمة غرينبيس، إن “الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم لا يعرفون أنهم يتنفسون هواء ملوثا”، مضيفا أنه “عندما يكون الرصد غير مكتمل أو غير متكافئ، يمكن ترك المجتمعات الضعيفة بدون بيانات للعمل عليها”.