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دراسة: شرب الشاي الداكن يوميا يقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري

الشروق أونلاين
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دراسة: شرب الشاي الداكن يوميا يقلّل من خطر الإصابة بمرض السكري
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الشاي الداكن

أظهرت دراسة حديثة أن شرب الشاي يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار يقارب النصف.

وبحثت هذه الدراسة، التي قدمتها الجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في مدينة هامبورغ الألمانية، حول كيفية تأثير المشروب على مخاطر الإصابة بالسكري.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون كوبا واحدا على الأقل من الشاي الداكن يوميا، كانوا أقل عرضة بنسبة 47 في المئة للإصابة بالحالة القاتلة للمرض من أولئك الذين لا يشربونه أبدا.

وخلصت الدراسة إلى أن الشاي ساعد المشاركين في البحث على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها على عمل الأمعاء.

ويتسبب السكري في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، بسبب وقوع خلل في إنتاج الجسم لهرمون الأنسولين، الذي يكسر الغلوكوز في الحالات الطبيعية.

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