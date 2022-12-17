دراسة صينية: الصيام المتقطّع للتعافي من داء السكري II

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون صينيون إلى أن الصيام المتقطع، قد يسمح بالتعافي من مرض السكري من النوع 2.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، عن البروفيسور دونغبو ليو من جامعة هونان الصينية، فإن “مرض السكري من النوع الثاني، لا يستمرّ مع المصاب به مدى الحياة”.

حيث تظهر الدراسة أن اتباع النظام الغذائي القائم على الصيام المتقطع، يمكن أن يؤدي إلى التعافي من داء السكري من النوع 2.

ويتمثل الصيام المتقطع في تناول الطعام خلال فترات زمنية متباعدة، مع الامتناع عن الأكل لعدد معيّن من الساعات كل يوم.

وشملت الدراسة، التي أجريت على مدى 3 أشهر، 36 مشاركا، من المصابين بمرض السكري من النوع 2. حيث وجّه المشاركون إلى اتباع نظام الصيام المتقطع.

وتضمنت خطة الصيام المتقطع التي اتّبعها المشاركون في الدراسة، تناول سعرات حرارية لا تتجاوز 600 حريرة في اليوم، طيلة يومين في الأسبوع. مع تناول الوجبات بين العاشرة صباحا، والخامسة مساء فقط.

لتشير نتائج الدراسة، إلى أن نحو 90 بالمئة من المشاركين أصبحوا يتناولون أدوية أقل للسيطرة على المرض.

كما تعافى 55 بالمئة من المشاركين، الذين عانوا من السكري لمدة تفوق 6 سنوات. وهو ما يدحض فكرة أن المصابين بالسكري لفترة تتجاوز 6 سنوات، لا يمكنهم التعافي من الداء، يقول المشرفون على الدراسة.