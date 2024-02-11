دراسة صينية تتحدث عن معجزة يمكن أن تتحقق بشرب 3 أكواب من الشاي يوميا!

تحدثت دراسة صينية عن معجزة تتحقق لجسم الإنسان بشرب 3 أكواب من الشاي يوميا، نظرا لغناه بمضادات الأكسدة المهمة لشباب البشرة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد زعمت الدراسة الجديدة أن تناول ثلاثة أكواب من الشاي بانتظام قد يؤخر الشيخوخة، ويحافظ على شباب الجسم.

وفي البحث الذي نُشر في مجلة “لانسيت”، اكتشف باحثون من جامعة سيتشوان الصينية أن بعض المركبات الكيميائية التي تسمى “البوليفينول” الموجودة في الشاي، تسهم في إبطاء الشيخوخة، وفقا لموقع “Earth”.

نظر الباحثون في جامعة سيتشوان في تشنغدو بالصين إلى بيانات 5998 بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عاما بالإضافة إلى 7931 شخصا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما في الصين.

وخلص الخبراء إلى أن أولئك الذين شربوا الشاي أظهروا علامات على “شيخوخة بيولوجية أبطأ”.

وقال العلماء إن “استهلاك حوالي 3 أكواب من الشاي أو 6 إلى 8 غرامات من أوراق الشاي يوميا أظهر فوائد أقوى بمكافحة الشيخوخة”.

ووجدوا أيضا أن أولئك الذين توقفوا بعد ذلك عن شرب الشاي يشيرون إلى “زيادة أعلى في تسارع الشيخوخة البيولوجية”.

وأشار الباحثون إلى أن “البوليفينول الموجود في الشاي، له تأثير مهم على تنظيم التغيرات المرتبطة بالعمر، والتمثيل الغذائي، والوظيفة الإدراكية”.

وتشتهر مادة “البوليفينول” بقدرتها على مكافحة الشيخوخة، عن طريق تقليل الالتهاب، وامتلاك تأثيرات إزالة السموم.

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن دراستهم كانت قائمة على الملاحظة فقط، ولم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان استهلاك الشاي مرتبطا بشكل مباشر بتباطؤ الشيخوخة، وفي الوقت نفسه، لاحظوا أن المشاركين الذين توقفوا عن شرب الشاي بدا أنهم يتقدمون في السن بشكل أسرع.

ولم تبحث الدراسة فيما إذا كانت أنواع معينة من الشاي أكثر فعالية في إبطاء الشيخوخة من غيرها، ولم تجد فروق ذات دلالة إحصائية بين شاربي الشاي في الصين والمملكة المتحدة، كما لم يكن لدرجة حرارة الشاي أي تأثير، فضلا عن أن الباحثين لم يستفسروا عن حجم فناجين الشاي التي استخدمها المتطوعين خلال إجراء الدارسة.

وبغض النظر عن موضوع الشباب والشيخوخة يعدد أخصائيو التغذية على الدوام الفوائد التي قد يحصل عليها الفرد عند شرب الشاي يوميا وهي:

ـ تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وحتى أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تحتوي معظم أنواع الشاي على مادة “بوليفينول” (polyphenols) ووفقا لمجلة “هارفارد هيلث” (Harvard Health) يمكن أن تساعد مركبات بوليفينول في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المذكورة.

ـ تعزيز جهاز المناعة، إذ أظهرت دراسة نشرتها مجلة “كارنت فارماسوتيكال ديزاين” (Current Pharmaceutical Design) أن بوليفينول الموجود في جميع أنواع الشاي، بما في ذلك الأسود والأخضر، يعمل على تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ووفقا لدراسة نشرتها مجلة “فارماكولوجي آند ثيرابيوتيكس” (Pharmacology & Therapeutics) يعتبر الكافيين -الموجود في أنواع الشاي والقهوة- مضادًا للالتهابات ويمكن أن يساعد في تعزيز الجهاز المناعي.

وتجدر الإشارة إلى أن “التأثيرات المناعية” المذكورة بالدراسة تستند إلى الاستهلاك البشري الطبيعي. وقد ثبت علميًا أن الكافيين يساعد في الحفاظ على الصحة، ولكن الإفراط في استهلاكه يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية السلبية.

ـ المساعدة في السيطرة على نسبة السكر بالدم، فالنباتات التي تُصنع منها بعض أنواع الشاي تحتوي على مركبات تساعد في تقليل الالتهاب والسيطرة على مستويات السكر في الدم، أي تأثيرات مضادة لليكري (antidiabetic) وذلك حسب دراسة نشرتها مجلة “موليكيولز” Molecules.

الحصول على المزيد من الماء الذي يرطب الجسم. وقد نشرت دورية “بحث التغذية” Nutrition Research العلمية دراسةً تشير إلى أن قلة شرب الماء يمكن أن تؤدي إلى تدهور مستويات الغلوكوز لدى مرضى السكري. ويعد شرب المزيد من الشاي طريقة سهلة لزيادة الاستهلاك اليومي للمياه، والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

ـ المساعدة في التحكم بوزنك، فاستبدال أي مشروب سكري بالشاي أو القهوة السوداء يعد إحدى الطرق السهلة لخفض السعرات الحرارية المستهلكة وإنقاص الوزن. كما تظهر معطيات علمية أن للشاي الأخضر بالتحديد دورا في المساعدة على إنقاص والتحكم في الوزن.